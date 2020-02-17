Медицина

13:10 17.02.2020

Индия стремится выводить на украинский рынок новейшие генерики при появлении спроса

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Индия стремится выводить на украинский рынок новейшие генерики при появлении спроса

 Индийские фармпроизводители стремятся выводить на украинский рынок новейшие выходящие из под действия патентной защиты препараты, спрос на которые возникает в этой стране, заявил глава Ассоциации индийских фармацевтических производителей (IPMA) доктор Менон У.П.Р.

"Регистрация новых лекарственных средств ведущих индийских фармацевтических компаниях является непрерывным процессом. Когда компания готова выпустить продукт, когда он готов к производству на наших заводах. Мы подаем его на регистрацию на рынках, где он будет представлен", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина", уточнив, что речь идет о тех новейших лексредствах, которые выходят из-под действия патентной защиты.

При этом д-р Менон обратил внимание: если фармпроизводитель видит перспективы спроса на локальных рынках на лекарственные средства, он регистрирует эти продукты на соответствующих рынках.

"Если индийский производитель генерических продуктов видит область применения для них в Украине, он регистрирует его2, - сказал он.

По словам д-ра Менона, доля индийских препаратов в сегменте брендированных генериков в госпитальных и розничных продажах в Украине составляет около 60%. Всего в стране представлено 396 брендов лексредств в рознице и в госпитальных продажах.

Он отметил, что все импортируемые в Украину индийские фармпрепараты изготовляются на фабриках, сертифицированных не только индийскими, но и украинскими регуляторными органами.

"Каждая импортируемая из Индии партия лекарств до поступления в оборот проверяется в украинской лаборатории этой страны. До этого препарат проходит обязательный полный контроль на заводе в Индии", - сказал д-р Менон.

За 10 месяцев 2019 года, в Украине было продано 41,3 млн упаковок лекарственных средств, произведенных в Индии, на общую сумму 4,369 млрд грн. Это составляет 6,3% в денежном выражении и 4,6% - в упаковках от всего розничного рынка лексредств.

В целом индийские компании занимают 4,9% рынка лекарственных средств в денежном выражении (в гривне) и 3,4% в упаковках в розничном и госпитальном сегментах (по данным компании "Морион").

IPMA объединяет глобальные фармацевтические компании-производители фармацевтической продукции, отвечающих высоким международным стандартам FDA (США), Health Canada (Канада), MHRA (Великобритания), EMA (ЕС), МСС (Южная Африка), TGA (Австралия), WHO GMP (ВОЗ), GMP (Украина) и имеют представительства в Украине.

В Украине в Ассоциацию индийских фармацевтических производителей (Indian Pharmaceutical Manufacturer’s Association – IPMA) входят следующие ведущие индийские фармацевтические компании: Abryl Pharm LLC, Aurobindo Pharma Limited, Dia Pharma Limited, DR. Reddy’s Laboratories Ltd., Euro Lifecare Ltd., Hetero Labs Limited, M.Biotech Limited, Macleods Pharmaceuticals Ltd., Mega Lifesciences Public Co., Ltd., Organosyn Ltd., Sun Pharmaceutical Industries Ltd.

Теги: #рынок #фармацевтика #индия
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