Неизвестные пытались взорвать офис пациентской организации "100% жизнь"

Общественная организация "100% жизнь" заявляет о попытке подрыва неизвестными ее офиса в ночь на понедельник.

"Впервые в Украине на предложения усовершенствовать права человека общественная организация получила угрозу, которую можно оценить как террористическое действие. Сегодня ночью неизвестные совершили попытку подрыва офиса крупнейшей пациентской организации "100% жизнь". Была оставлена надпись, которая, по нашим оценкам, адресована народному депутату Украины, члену нашей организации", - говорится в сообщении организации.

В настоящее время в офисе работают правоохранители.