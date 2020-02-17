Медицина

13:08 17.02.2020

Неизвестные пытались взорвать офис пациентской организации "100% жизнь"

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Неизвестные пытались взорвать офис пациентской организации "100% жизнь"

Общественная организация "100% жизнь" заявляет о попытке подрыва неизвестными ее офиса в ночь на понедельник.

"Впервые в Украине на предложения усовершенствовать права человека общественная организация получила угрозу, которую можно оценить как террористическое действие. Сегодня ночью неизвестные совершили попытку подрыва офиса крупнейшей пациентской организации "100% жизнь". Была оставлена надпись, которая, по нашим оценкам, адресована народному депутату Украины, члену нашей организации", - говорится в сообщении организации.

В настоящее время в офисе работают правоохранители.

Теги: #организация #пациенты #угроза
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