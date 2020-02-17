Государство будет финансово стимулировать многопрофильные больницы – замглавы НСЗУ

Государство будет финансово стимулировать многопрофильные больницы при формировании госпитального сектора, сообщила замглавы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталья Рябцева в ходе семинара "Развитие госпитального сектора в Украине" в Киеве в понедельник.

"Мы стремимся к многопрофильным больницам и будем стимулировать финансово именно этот подход. У нас очень много монопрофильных больниц, сложно представить, какая страна с таким уровнем экономики может себе это позволить. Это (содержание монопрофильных больниц - ИФ) может быть программой на уровне местного бюджета, но не на уровне государства",- сказала она.

По словам Рябцевой, изменение финансирования системы здравоохранения значительно повлияет на формирование госпитальной сети.

"Программа медицинских гарантий, изменение финансирования будет влиять на госпитальную сеть. Предусмотреть, какой она будет через несколько лет, невозможно",- сказала она.

В свою очередь представитель Всемирного банка Тоомас Палу подчеркнул, что в формировании госпитальной сети большую роль играет региональный подход.

"Планирование развития больниц должно быть региональным. Украина должна работать с существующей инфраструктурой. Регионализация – важный аспект, области играют важную роль в планировании. Но также должны быть благоприятные нормативные акты и финансовые поощрения со стороны государства",- сказал он.

Кроме того, по мнению Палу, на формирование сети должны влиять доступность больниц, их эффективность, безопасность и качество медицинской помощи.