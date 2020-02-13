Минздрав представил парламенту стратегию противораковой борьбы

Министерство здравоохранения Украины представило Верховной Раде стратегию противораковой борьбы, сообщили в пресс-центре ведомства.

"Сегодня министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая представила проект Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний до 2030 года. Стратегия будет определять приоритетные направления работы МОЗ Украины для снижения уровня заболеваемости раком", – сказано в сообщении на странице министерства в Facebook в среду вечером.

Для достижения определенных задач Нацстратегия предусматривает несколько важных направлений работы министерства: профилактику и продвижение онкологических заболеваний среди населения; раннее выявление; реабилитацию, уход и паллиативную помощь онкобольным; информационные системы сбора, регистрации и мониторинга; повышение квалификации врачей и младшего медицинского персонала; стимулирование научных исследований; лечение онкобольных детей.

"Еще одна цель, не менее важная, это создание условий для качественного лечения онкологии у детей. Это те же маршруты, максимально комфортная помощь детям и их семьям, а также запуск неродственных трансплантаций гомеопатических стволовых клеток на базе Охматдета", - сказала Скалецкая в ходе парламентских слушаний в среду.

Министр также добавила, что средства госбюджета не должны быть единственным источником финансирования.

"Мы видим, что есть частные средства, которые не поступают официально, но нужно, чтобы они поступали официально на счета больниц, чтобы больницы могли развиваться. Мы видим, что есть медицинские страховые компании, есть международные средства. Все ресурсы, все финансы в этой отрасли должны работать, не дублировать друг друга, а использоваться эффективно. Мы будем пытаться строить такую прозрачную картину, которая будет понятна всем",- сказал она.

Скалецкая также подчеркнула, что внедрение стратегии должно также входить в обязанности местных властей.

"Местные власти как владелец большинства медучреждений не вкладывают деньги, не развивают и считают, что это не их зона ответственности… Местные бюджеты, местные программы, закупка оборудования – это возможности местных властей", - добавила министр.

Как сообщалось, 4 февраля замминистра здравоохранения Андрей Семиволос сообщил, что стратегия разрабатывалась на протяжении трех месяцев при привлечении экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Наша рабочая группа, которая работает над этой стратегией уже третий месяц, была разделена по нескольким направлениям и в настоящее время все эти наработки финализируются с экспертами ВОЗ. Все наши будущие наработки были утверждены в европейском подразделении в Копенгагене на рабочей встрече с министром и руководством европейского отдела ВОЗ",- сказал он.

Замминистра подчеркнул, что в настоящее время "детская онкология в Украине обеспечена (лексредствами и медизделиями – ИФ) на 100%, есть дефицит относительно обеспечения взрослого населения", но создано госпредприятие "Медицинские закупки Украины", вскоре переберет на себя функции центральной закупочной организации и будет сопровождать закупку лексредств для предупреждения и лечения онкозаболеваний.