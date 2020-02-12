Медицина

18:59 12.02.2020

Минздрав провел переговоры с производителями защитных масок для обеспечения 3-месячного запаса

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Минздрав провел переговоры с производителями защитных масок для обеспечения 3-месячного запаса

 Министерство здравоохранения Украины провело переговоры с производителями защитных масок, утверждает новую методику расчета потребности для обеспечения трехмесячного запаса защитных масок.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, об этом в ходе "круглого стола" сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в Киеве в среду.

"Мы провели несколько раундов оценки потребности в средствах индивидуальной защиты и медицинских изделий для определенных учреждений. Сейчас в Минздраве утверждают новую методику для того, чтобы обеспечить месячный и трехмесячный запас средств индивидуальной защиты. Мы работаем с Госрезервом. Параллельно Минздрав формирует предложение о приобретении дополнительного оборудования на случай необходимости. Это респираторы, костюмы биологической защиты, аппараты для искусственной вентиляции легких и другое оборудование ", - сказал он.

Ляшко также сообщил, что Минздрав в настоящее время оценивает потребность в средствах защиты и готовится к соответствующим закупкам.

Теги: #маски #коронавирус #минздрав
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