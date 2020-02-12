Экономия по госзакупкам по программе взрослой онкологии за бюджет 2019 г. составила более $26 млн – Crown Agents

Экономия, которая была достигнута по закупкам лекарственных средств за средства госбюджета 2019 года по программе взрослой онкологии, составила более $26 млн, сообщила глава представительства британского закупочного агентства Crown Agents Татьяна Коротченко.

"Мы гордимся тем, что Украина стала привлекательным поставщиком, компании хотят принимать участие в закупках. Это значит, что стране доверяют, доверяют уровню конкуренции в стране, это значит, что поставщики уверены, что не будет коррупции и что будет вовремя осуществлена оплата. Это значит, что сюда будут заходить новые производители", - сказала она журналистам в Киеве в среду.

Коротченко напомнила, что общий бюджет закупки по программе взрослой онкологии за средства госбюджета 2019 года составляет около $63,734 млн.

Всего в рамках программы закуплено 100% определенной Минздравом потребности - более 9,358 млн единиц медпрепаратов по 96 позициям, из которых в настоящее время поставлено 62,4%.

При этом Коротченко уточнила, что в настоящее время поставки ведутся с учетом суммы заказа и суммы дозакупки на сэкономленные средства.

"Часто возникают вопрос о том, почему сейчас поставляется препараты за бюджеты прошлых лет. Это дозакупка на сумму сэкомленных денег", - сказала она.

Коротченко уточнила, что в закупке по программе взрослой онкологии приняли участие 24 поставщика, в том числе – 17 производителей.

Она также подчеркнула, что вся номенклатура закупки формируется Минздравом, который также определяет, куда будет поставлен препарат после передачи закупщиком на склады госпредприятия "Укрмедпостач".

Коротченко также сообщила, что в настоящее время договоры с Минздравом на закупку лекарств агентством Crown Agents за средства госбюджета 2020 года пока не подписаны.

Как сообщалось, в госбюджете на 2019 год на закупки лекарств предусмотрено 6,6 млрд грн, из них на направление взрослой онкологии - более 1,3 млрд грн.