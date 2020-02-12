Правительство должно готовиться к возможному распространению коронавируса – эксперты

Правительство должно готовиться к возможному распространению нового коронавируса COVID-19 на территории Украины, считает экс-директор лаборатории Одесского противочумного института Сергей Поздняков.

Эксперт также отметил, что в Украине есть всего четыре лаборатории, которые занимаются предотвращением распространения инфекций. Однако такие лаборатории, которые в будущем смогут заниматься коронавирусом, необходимо строить в региональных центрах.

"Сеть лабораторий необходимо развивать. Но, к сожалению, в стране не те возможности, чтобы позволить строить их в каждой области. По этому, есть смысл создать региональные лаборатории, например, в Киеве, в Харькове, во Львове, в Одессе. Оборудовать их полностью тем, что необходимо. В каждой области строить лабораторию, это слишком дорого. Даже страны, которые имеют такую возможность, идут по пути создания региональных лабораторий. И, кроме того, подготовка персонала и соответствующее оборудование",- сказал он на пресс-конференции в Киеве в среду.

Эксперт также подчеркнул проблему дефицита защитных масок.

В свою очередь инфекционист, основатель Revival institute for future Вадим Аристов отметил, что ситуацию, пока вирус не проник на территорию страны, правительство отрабатывает хорошо, однако в случае распространения коронавируса необходимы слаженные действия.

"Насколько мы готовы – сейчас особый год, год, когда должен начаться второй этап реформы и это фактор, который нужно учитывать. Система противоэпидемической защиты в Украине в плохом состоянии, а Государственная санэпидемслужба закрыта. А во время пандемии или эпидемии необходимы четкие централизованные действия, но сейчас все эксперты находятся под разными ведомствами, в каждом регионе свои особенности, а созданный вместо санэпидемслужбы Центр общественного здоровья только расширяется, конечно, он будет набирать свои силы, но пока он не настолько эффективен. Для ситуации, пока вирус не проник на территорию Украины, правительство работает хорошо",- сказал он.

Эксперт также добавил, что правительству следует больше внимания обращать на рекомендации национальных экспертов.

"Нация должна понимать, что есть партнеры надправительствинные как ВОЗ, а есть местная подготовка национальная и она должна быть на наивысшем уровне. В США, например CDC, уже две недели назад заявила, что рассматривает коронавирус как пандемию, которая уже началась",- сказал инфекционист.