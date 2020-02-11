Медицина

18:00 11.02.2020

Полученные от "Газпрома" средства можно направить на обустройство 220 приемных отделений в опорных больницах – Зеленский

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Полученные от "Газпрома" средства можно направить на обустройство 220 приемных отделений в опорных больницах – Зеленский

Полученные от "Газпрома" по решению международного арбитража средства можно направить на обустройство 220 приемных отделений в опорных больницах, считает президент Украины Владимир Зеленский.

"То, что мы можем точно сделать быстро - это опорные больницы... За счет денег после решения арбитража от "Нафтогаза" у нас сейчас имеется возможность быстро сделать 220 приемных отделений", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Зеленский также отметил, что Украина реализует несколько программ по закупке "скорых". "Их действительно мы покупаем много, очень много", - констатировал он.

"Мы хотим увидеть: через четыре-пять лет будет уверенность, что мы не боимся никаких вирусов, у нас есть современные больницы, доступная медицина, страховая медицина. Хотим все это увидеть", - подчеркнул президент.

Вместе с тем Зеленский отметил, что Министерство здравоохранения "не наработало стопроцентную правильную модель здравоохранения, которая была бы понятна каждому украинцу".

"Они еще не сделали этого. Мы следим за тем, как они движутся и что предлагают", - сказал он.

Теги: #зеленский #больница #газпром
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