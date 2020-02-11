Медицина

17:30 11.02.2020

Кабмин утвердил порядок реализации программы госгарантий медобслуживания и тарифы на медуслуги на 2020г

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Кабмин утвердил порядок реализации программы госгарантий медобслуживания и тарифы на медуслуги на 2020г

Кабинет министров утвердил порядок реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения и тарифы на медицинские услуги в рамках программы медгарантий на 2020 год.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании 5 февраля.

Согласно документу, указанный порядок реализации программы медрагантий (ПМГ) будет применяться Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) для первичной медпомощи - со дня вступления в силу этого постановления до 31 декабря 2020 года для экстренной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медпомощи, медреабилитации, педиатрической медпомощи (детям до 16 лет), медицинской помощи в связи с беременностью и родами - с 1 апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года.

Кроме того, предусматривается, что порядок реализации ПМГ для реимбурсации лексредств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета II типа (кроме инсулинов) будет применяться со дня вступления в силу этого постановления до 31 декабря 2020 года.

В тексте постановления указано, что оно вступит в силу со дня его опубликования.

Как сообщалось, согласно проекту постановления тариф на медицинские услуги, которые будут предоставляться в рамках программы медицинских гарантий (ПМГ) в 2020 году, не включает стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ государственного бюджета.

Согласно проекту постановления, базовая ставка за пролеченные случаи в пакетах "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций" составит 4 563,64 грн за один случай, тариф на медуслуги по проведению гистероскопии без эндоскопической манипуляции составит 1 965,6 грн, тариф по предоставлению медпомощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях (ставка на пролеченный случай) – 19 332,31 грн, тариф по предоставлению медпомощи при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях (ставка на пролеченный случай) - 16 001,43 грн.

Кроме того, согласно проекту постановления, тариф на роды составит 8136,03 грн, тариф по предоставлению медпомощи новорожденным в сложных неонатальных случаях (в зависимости от сложности медуслуги) - от 26 087,72 грн до 98 533,82 грн.

Капитационная ставка на услуги первичной медпомощи (ПМП) за обслуживание пациентов, заключивших декларацию с семейным врачом, в 2020 году определена на уровне 600,48 грн в год. При формировании тарифа за услуги ПМП будут учитывать коэффициенты в зависимости от возрастных групп пациентов: от 0 до 5 лет – 2,465, от 6 до 17 лет – 1,356, от 18 до 39 лет – 0,616, от 40 до 64 лет – 0,739 и более 65 лет – 1,232.

В 2019 году капитационная ставка на услуги ПМП составляла 370 грн в год.

Помимо этого, проектом постановления предусматривалось, что реимбурсация инсулинов для лечения сахарного диабета и лексредств для лечения несахарного диабета будет запущена с 1 октября 2020 года.

Теги: #медуслуги #тарифы #медреформа #кабмин
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