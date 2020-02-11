Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидпорог на 55,6%

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидемический порог на 55,6% и имеет среднюю интенсивность, сообщил Центр общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook во вторник.

Согласно сообщению, с 5 по 11 февраля ОРВИ заболело 260,871 тыс. чел., из них 68% - дети до 17 лет. С начала эпидсезона госпитализированы 95,364 тыс. чел., 76,8% из них - дети.

С 1 октября 2019 года зарегистрировано 26 лабораторно подтвержденных летальных случаев вследствие осложнений гриппа. Вакцинировались от гриппа 236,343 тыс. чел.

В течении предыдущего эпидсезона гриппом и ОРВИ в стране переболело 5,4 млн украинцев, зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12- дети до 17 лет.