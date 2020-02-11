Минздрав Украины объявил конкурс по отбору в Национальную техгруппу экспертов по иммунопрофилактике

Министерство здравоохранения Украины совместно с Центром общественного здоровья объявили конкурс по отбору в Национальную техническую группу экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ).

Как сообщается на сайте Минздрава, конкурс начался 7 февраля 2020 года и продлится до 22 февраля 2020 года.

К участию в конкурсе приглашаются эксперты в сфере эпидемиологии, организации здравоохранения, общественного здоровья, педиатрии, инфекционных заболеваний, иммунологии, управление программой иммунизации, лечебно-профилактической работы, коммуникаций и экономики в области здравоохранения.