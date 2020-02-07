Минздрав предлагает алгоритм действий в случае коронавируса

Министерство здравоохранения Украины в пятницу направило в сеть областных лабораторных центров и учреждений здравоохранения алгоритмы действий на случай выявления коронавируса в стране, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, алгоритмы действий были направлены для врачей клиницистов, эпидемиологов лабораторий и населения на случай определения 2019-nCoV, в частности, особенностей ведения пациента, соблюдение требований инфекционного контроля, эпидемиологического расследования и т.д.

В министерстве отметили, что в настоящее время в Украине нет подтвержденных случаев нового коронавируса.

В целом, по состоянию на 7 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 31,472 тыс. лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 638 летальных. 70% всех случаев зафиксировано в провинции Хубэй, за пределами Китая зафиксировано 225 случаев болезни, 1 из них закончился смертью.