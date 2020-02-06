Минздрав Украины сформировал потребность в средствах индивидуальной защиты в стране на случай коронавируса

Министерство здравоохранения Украины завершило формирование потребности в средствах индивидуальной защиты и других медизделиях для превентивных мер по недопущению распространения коронавируса в Украине, сообщил гендиректор директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Была поставлена задача завершить формирование потребности, оно завершено. В настоящее время Центр общественного здоровья (ЦОЗ) готовит аналитические материалы для верификации. Собственно, необходимо выйти на сумму и количество индивидуально-защитных средств, необходимых для повышения готовности системы (к возможным случаям заражения коронавирусом – ИФ)",- сказал он.

Скипальский также отметил, что тест-системы для диагностики нового коронавируса уже завезены в центральную лабораторию ЦОЗ. Тест-системы закуплены средствами госбюджета на сумму 40 тыс. грн.

"В дальнейшем планируется поставка дополнительных тест-систем от Всемирной организации здравоохранения в качестве гуманитарной помощи",- добавил он.

Скипальский также подчеркнул, что в Украине нет ни одного подтвержденного случая заражения уханьским коронавирусом. Кроме того, среди украинцев на круизном лайнере Diamond Princess, заблокированного из-за вспышки вируса возле берегов Японии, таких случаев тоже нет.