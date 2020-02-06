Медицина

15:55 06.02.2020

Минздрав Украины сформировал потребность в средствах индивидуальной защиты в стране на случай коронавируса

1 мин читать
Минздрав Украины сформировал потребность в средствах индивидуальной защиты в стране на случай коронавируса

Министерство здравоохранения Украины завершило формирование потребности в средствах индивидуальной защиты и других медизделиях для превентивных мер по недопущению распространения коронавируса в Украине, сообщил гендиректор директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Была поставлена задача завершить формирование потребности, оно завершено. В настоящее время Центр общественного здоровья (ЦОЗ) готовит аналитические материалы для верификации. Собственно, необходимо выйти на сумму и количество индивидуально-защитных средств, необходимых для повышения готовности системы (к возможным случаям заражения коронавирусом – ИФ)",- сказал он.

Скипальский также отметил, что тест-системы для диагностики нового коронавируса уже завезены в центральную лабораторию ЦОЗ. Тест-системы закуплены средствами госбюджета на сумму 40 тыс. грн.

"В дальнейшем планируется поставка дополнительных тест-систем от Всемирной организации здравоохранения в качестве гуманитарной помощи",- добавил он.

Скипальский также подчеркнул, что в Украине нет ни одного подтвержденного случая заражения уханьским коронавирусом. Кроме того, среди украинцев на круизном лайнере Diamond Princess, заблокированного из-за вспышки вируса возле берегов Японии, таких случаев тоже нет.

Теги: #коронавирус #минздрав
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:48 06.02.2020
Среди инфицированных китайским коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess нет граждан Украины

Среди инфицированных китайским коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess нет граждан Украины

10:57 06.02.2020
В Минздраве Украины утверждают: на борту круизного лайнера Diamond Princess находятся 26 украинцев

В Минздраве Украины утверждают: на борту круизного лайнера Diamond Princess находятся 26 украинцев

10:27 06.02.2020
В Китае у новорожденного выявили коронавирус

В Китае у новорожденного выявили коронавирус

10:08 06.02.2020
Всех жителей Уханя проверят на коронавирус

Всех жителей Уханя проверят на коронавирус

09:20 06.02.2020
Глава ЕЦБ считает коронавирус новым фактором неопределенности в экономике

Глава ЕЦБ считает коронавирус новым фактором неопределенности в экономике

09:17 06.02.2020
Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 28 тыс. человек, скончались 563

Число больных пневмонией нового типа в Китае превысило 28 тыс. человек, скончались 563

09:16 06.02.2020
Еще 10 человек оказались зараженными коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess

Еще 10 человек оказались зараженными коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess

09:13 06.02.2020
Четыре новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Южной Корее

Четыре новых случая заболевания коронавирусом зафиксировано в Южной Корее

06:58 06.02.2020
Тайвань вводит запрет на въезд туристов из Китая

Тайвань вводит запрет на въезд туристов из Китая

05:03 06.02.2020
Двухнедельный карантин вводится в Гонконге для всех приезжающих из материкового Китая – СМИ

Двухнедельный карантин вводится в Гонконге для всех приезжающих из материкового Китая – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

Тест-системы для диагностики нового коронавируса поставлены в Украину - Минздрав

Вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию - ВОЗ

У госпитализированных с подозрением на коронавирус в Киеве диагноз не подтвердился – Минздрав

Зеленский поставил правительству ряд задач для предотвращения распространения китайского коронавируса в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

ВОЗ запросил около $700 млн на первоочередные меры борьбы с коронавирусом

Кардиохирурги в Ковеле провели вторую трансплантацию сердца

В Британии на следующей неделе начнутся испытания вакцины против коронавируса на животных - ТВ

Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

С начала эпидсезона от гриппа в Украине скончались 15 человек - Минздрав

Тест-системы для диагностики нового коронавируса поставлены в Украину - Минздрав

Принятый в 1-м чтении законопроект о реформе патентного законодательства снизит цену на дорогие лекарства - мнение

Минздрав предложил Минэкономики сотрудничество в борьбе с ботулизмом

ЕС начинает общественную консультацию по выработке плана борьбы против рака

Профильный комитет Рады до лета внесет законопроект о стратегии по борьбе с раком

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА