Кардиохирурги в Ковеле провели вторую трансплантацию сердца

В Ковельской центральной районной больнице провели вторую трансплантацию сердца в понедельник 3 февраля, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, операцию провела бригада кардиологов из Киевского института сердца вместе с ковельскими медиками.

Донором выступил 42-летний мужчина, которому диагностировали смерть головного мозга. Родственники умершего подписали согласие на донорство.

Кроме сердца, в Ковеле хирурги пересадили и одну почку. Это уже седьмая трансплантация почки, которую проводят в Ковельской больнице.