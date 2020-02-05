Медицина

18:05 05.02.2020

Кардиохирурги в Ковеле провели вторую трансплантацию сердца

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Кардиохирурги в Ковеле провели вторую трансплантацию сердца

В Ковельской центральной районной больнице провели вторую трансплантацию сердца в понедельник 3 февраля, сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, операцию провела бригада кардиологов из Киевского института сердца вместе с ковельскими медиками.

Донором выступил 42-летний мужчина, которому диагностировали смерть головного мозга. Родственники умершего подписали согласие на донорство.

Кроме сердца, в Ковеле хирурги пересадили и одну почку. Это уже седьмая трансплантация почки, которую проводят в Ковельской больнице.

Теги: #ковель #трансплантация #хирургия
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