Медицина

16:58 05.02.2020

Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

1 мин читать
Директор ВБ по Украине обеспокоена возможным срывом медреформы

Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен обеспокоена возможным срывом медицинской реформы в Украине.

"Еще одна успешная реформа - медицинская, но ее еще надо довести до конца. Надеюсь, что руководство страны продолжит держаться этого курса. Но меня очень беспокоит, и даже опускаются руки из-за того, что эту реформу пытаются сбить из-за каких-то "шкурных" интересов", - сказала она в интервью изданию "Европейская правда".

По ее словам, ВБ выступает за продолжение реформирования и модернизации украинской медицины.

"К сожалению, с прошлой осени появились определенные группы со своими интересами, которые предприняли попытки изменить модель финансирования здравоохранения на такую, которая не принесет пользы народу Украины",- добавила директор ВБ.

Кахконен также отметила, что ВБ сейчас "видит предложения (по изменению медицинской реформы - ИФ), которые не основываются на лучшем международном опыте и не пойдут на пользу народу Украины".

Теги: #вб #сату_кахконен #медреформа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:14 04.02.2020
Минздрав намерен представить парламенту Стратегию противораковой борьбы – замминистра

Минздрав намерен представить парламенту Стратегию противораковой борьбы – замминистра

14:49 29.01.2020
Тариф на медуслуги в рамках программы медгарантий в 2020г не включает стоимость лекарств и медизделий

Тариф на медуслуги в рамках программы медгарантий в 2020г не включает стоимость лекарств и медизделий

12:39 29.01.2020
Кабмин утвердил план реализации Концепции развития системы экстренной медпомощи

Кабмин утвердил план реализации Концепции развития системы экстренной медпомощи

17:43 24.01.2020
Медреформа в Украине соответствует ведущим международным практикам улучшения медуслуг – ВОЗ

Медреформа в Украине соответствует ведущим международным практикам улучшения медуслуг – ВОЗ

17:46 23.01.2020
НСЗУ обнародовала перечень услуг по программе медгарантий

НСЗУ обнародовала перечень услуг по программе медгарантий

12:28 23.01.2020
Медреформа в Украине в 2020г откроет отрасль для частного капитала – премьер

Медреформа в Украине в 2020г откроет отрасль для частного капитала – премьер

14:17 15.01.2020
Минздрав обнародовал перечень безоплатных медуслуг при родах

Минздрав обнародовал перечень безоплатных медуслуг при родах

14:15 15.01.2020
Минздрав обнародовал перечень безоплатных медуслуг при инфаркте/инсульте

Минздрав обнародовал перечень безоплатных медуслуг при инфаркте/инсульте

11:37 15.01.2020
Парламент поддержал в 1-ом чтении два законопроекта в сфере госзакупок лексредств

Парламент поддержал в 1-ом чтении два законопроекта в сфере госзакупок лексредств

16:39 14.01.2020
Украина должна допустить частные клиники к лечению пациентов за счет госбюджета – мнение

Украина должна допустить частные клиники к лечению пациентов за счет госбюджета – мнение

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Тест-системы для диагностики нового коронавируса поставлены в Украину - Минздрав

Вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию - ВОЗ

У госпитализированных с подозрением на коронавирус в Киеве диагноз не подтвердился – Минздрав

Зеленский поставил правительству ряд задач для предотвращения распространения китайского коронавируса в Украине

Во Львовской области госпитализировали двух вернувшихся из Китая человек

ПОСЛЕДНЕЕ

В Британии на следующей неделе начнутся испытания вакцины против коронавируса на животных - ТВ

С начала эпидсезона от гриппа в Украине скончались 15 человек - Минздрав

Тест-системы для диагностики нового коронавируса поставлены в Украину - Минздрав

Принятый в 1-м чтении законопроект о реформе патентного законодательства снизит цену на дорогие лекарства - мнение

Минздрав предложил Минэкономики сотрудничество в борьбе с ботулизмом

ЕС начинает общественную консультацию по выработке плана борьбы против рака

Профильный комитет Рады до лета внесет законопроект о стратегии по борьбе с раком

Гройсман предлагает Кабмину запустить программу страхования от онкологических болезней

Вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию - ВОЗ

Жалобы на самочувствие у пассажиров рейса, который прибудет из Китая, отсутствуют - ЦОЗ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА