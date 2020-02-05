Медицина

16:04 05.02.2020

С начала эпидсезона от гриппа в Украине скончались 15 человек - Минздрав

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С начала эпидсезона от гриппа в Украине скончались 15 человек - Минздрав

С начала эпидемиологического сезона 15 человек скончались от осложнений гриппа, сообщил гендиректор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский на пресс-конференции в Киеве в среду.

"Во многих областях Украины превышен эпидемпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ, во многих учреждениях образования вводятся карантинные мероприятия. За неделю зарегистрировано два летальных случая вследствие гриппа, с начала эпидсезона – 15. Ни один из умерших от гриппа не был вакцинирован",- сказал он

Согласно сообщению Центра общественного здоровья, в целом с 1 октября 2019 года госпитализированы 84 846 больных гриппом и ОРВИ, из них 77,6% - дети, вакцинировалось 235,404 тыс. человек.

За период с 29 января по 4 февраля 2020 года гриппом и ОРВИ заболели 260,871 тыс. человек, из них 68% - дети.

Как сообщалось, за прошлый эпидсезон гриппом и ОРВИ переболело 5,4 млн украинцев, было зарегистрировано 64 лабораторно подтвержденных летальных случая вследствие гриппа, из них 12 детей до 17 лет.

Теги: #смерть #минздрав #грипп
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