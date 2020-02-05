Медицина

12:11 05.02.2020

Принятый в 1-м чтении законопроект о реформе патентного законодательства снизит цену на дорогие лекарства - мнение

2 мин читать
Принятый в 1-м чтении законопроект о реформе патентного законодательства снизит цену на дорогие лекарства - мнение

 Принятый Верховной Радой в первом чтении в среду законопроект №2259, который реформирует патентное законодательство, в частности в сфере фармпроизводства, позволит снизить цены на дорогие препараты в Украине, считает народный депутат Ольга Стефанишина (фракция "Голос").

"Представьте: на одном лишь препарате для пациентов с ВИЧ мы до сих пор переплачиваем $135 млн! Это - треть бюджета 2020 года на все лекарства в Украине! Пока в мире есть возможность покупать аналог по цене 15 центов за таблетку, украинцы вынуждены платить 53 цента. Втрое дороже",- написала она в Facebook.

По словам нардепа, новый законопроект урегулирует несовершенное законодательство и производители больше не смогут удерживать монополию, завышать цены на лекарства, а патенты будут выдавать только тогда, когда производитель предлагает настоящую инновацию.

Законопроект №2259 был зарегистрирован в парламенте 11 октября 2019 года народными депутатами Роксоланой Пидласой, Русланом Стефанчуком и Михаилом Радуцким (все – фракция "Слуга народа").

Депутаты предлагают расширить перечень объектов, на которые не распространяется правовая защита в сфере интеллектуальной собственности, и включить в него, в частности, хирургические или терапевтические способы лечения человека или животного, способы диагностики организма человека или животного.

Документом также предлагается, что правовая охрана не будет распространяться также на процессы клонирования людей, процессы изменения через зародышевую линию генетической идентичности людей, использование человеческих эмбрионов для промышленных или коммерческих целей, а также на новые формы известного лекарственного средства, новые дозировки или новое использование известного лекарственного средства.

Теги: #лекарства #законопроект #стефанишина #цена
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:33 05.02.2020
Кабмин предлагает ВР создать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

Кабмин предлагает ВР создать Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве

10:06 05.02.2020
В Раде зарегистрирован законопроект о запрете акустического насилия в автомобильном транспорте

В Раде зарегистрирован законопроект о запрете акустического насилия в автомобильном транспорте

16:54 04.02.2020
Рада снизила ставку ренты на добычу янтаря до 5% в 2020г, 8% в 2021-м и 10% с 2022г

Рада снизила ставку ренты на добычу янтаря до 5% в 2020г, 8% в 2021-м и 10% с 2022г

13:56 04.02.2020
Зеленский внес законопроект о допуске иностранных военных в Украину в 2020 году для участия в учениях

Зеленский внес законопроект о допуске иностранных военных в Украину в 2020 году для участия в учениях

13:19 04.02.2020
Рада предварительно одобрила сокращение количества нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему

Рада предварительно одобрила сокращение количества нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему

12:23 04.02.2020
Зеленский одобряет принятие закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам

Зеленский одобряет принятие закона о запрете возврата признанных неплатежеспособными банков экс-владельцам

12:20 04.02.2020
Зеленский: В Украине предлагается самый лояльный закон о рынке земли

Зеленский: В Украине предлагается самый лояльный закон о рынке земли

09:36 03.02.2020
Публичные обсуждения законопроекта о дезинформации продолжатся - Бородянский

Публичные обсуждения законопроекта о дезинформации продолжатся - Бородянский

19:25 30.01.2020
В январе и феврале люди должны получить платежки со сниженными тарифами

В январе и феврале люди должны получить платежки со сниженными тарифами

13:36 30.01.2020
Минздрав предлагает повысить штрафы за отпуск некачественных лекарств

Минздрав предлагает повысить штрафы за отпуск некачественных лекарств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию - ВОЗ

У госпитализированных с подозрением на коронавирус в Киеве диагноз не подтвердился – Минздрав

Зеленский поставил правительству ряд задач для предотвращения распространения китайского коронавируса в Украине

Во Львовской области госпитализировали двух вернувшихся из Китая человек

Украина ожидает поставки тест-систем для диагностики нового коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав предложил Минэкономики сотрудничество в борьбе с ботулизмом

ЕС начинает общественную консультацию по выработке плана борьбы против рака

Профильный комитет Рады до лета внесет законопроект о стратегии по борьбе с раком

Гройсман предлагает Кабмину запустить программу страхования от онкологических болезней

Вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию - ВОЗ

Жалобы на самочувствие у пассажиров рейса, который прибудет из Китая, отсутствуют - ЦОЗ

Минздрав намерен представить парламенту Стратегию противораковой борьбы – замминистра

Число раковых заболеваний в мире может вырасти на 60% в ближайшие 20 лет - ВОЗ

У госпитализированных с подозрением на коронавирус в Киеве диагноз не подтвердился – Минздрав

Китайская диаспора в Украине отправила в Ухань средства противоэпидемической защиты – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА