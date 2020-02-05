Принятый в 1-м чтении законопроект о реформе патентного законодательства снизит цену на дорогие лекарства - мнение

Принятый Верховной Радой в первом чтении в среду законопроект №2259, который реформирует патентное законодательство, в частности в сфере фармпроизводства, позволит снизить цены на дорогие препараты в Украине, считает народный депутат Ольга Стефанишина (фракция "Голос").

"Представьте: на одном лишь препарате для пациентов с ВИЧ мы до сих пор переплачиваем $135 млн! Это - треть бюджета 2020 года на все лекарства в Украине! Пока в мире есть возможность покупать аналог по цене 15 центов за таблетку, украинцы вынуждены платить 53 цента. Втрое дороже",- написала она в Facebook.

По словам нардепа, новый законопроект урегулирует несовершенное законодательство и производители больше не смогут удерживать монополию, завышать цены на лекарства, а патенты будут выдавать только тогда, когда производитель предлагает настоящую инновацию.

Законопроект №2259 был зарегистрирован в парламенте 11 октября 2019 года народными депутатами Роксоланой Пидласой, Русланом Стефанчуком и Михаилом Радуцким (все – фракция "Слуга народа").

Депутаты предлагают расширить перечень объектов, на которые не распространяется правовая защита в сфере интеллектуальной собственности, и включить в него, в частности, хирургические или терапевтические способы лечения человека или животного, способы диагностики организма человека или животного.

Документом также предлагается, что правовая охрана не будет распространяться также на процессы клонирования людей, процессы изменения через зародышевую линию генетической идентичности людей, использование человеческих эмбрионов для промышленных или коммерческих целей, а также на новые формы известного лекарственного средства, новые дозировки или новое использование известного лекарственного средства.