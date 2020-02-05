Минздрав предложил Минэкономики сотрудничество в борьбе с ботулизмом

Министерство здравоохранения направило письмо министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову с предложением совместного осуществления мероприятий, которые помогут снизить уровень заболеваемости инфекционными болезнями, в частности ботулизмом, сообщается на сайте Минздрава.

Согласно сообщению, Минздрав предложил рассмотреть вопрос межсекторального взаимодействия по профилактике ботулизма на расширенной коллегии Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Кроме того, предлагается поручить Госпотребслужбе совместно с Центром общественного здоровья провести информационную кампанию по профилактике ботулизма, признать приоритетными для контроля мощности по производству, переработке, хранению и обороту пищевых продуктов.

По состоянию на 2 января 2020 года в Украине имеется 92 дозы сыворотки против ботулизма.