Медицина

18:12 04.02.2020

Профильный комитет Рады до лета внесет законопроект о стратегии по борьбе с раком

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Профильный комитет Рады до лета внесет законопроект о стратегии по борьбе с раком

Парламентский комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования планирует до начала лета 2020 года внести в Верховную Раду Национальную стратегию борьбы с онкозаболеваниями в виде законопроекта, сообщил глава подкомитета по вопросам профилактики и борьбы с онкологическими заболеваниями Валерий Зуб в ходе форума онкопациентов в Киеве во вторник.

"Дальше (после представления указанной стратегии на парламентских слушаньях 12 февраля – ИФ) будет соответствующее постановление Верховной Рады о разработке Национальной стратегии. После чего мы комитетом будем рассматривать стратегию и в виде законопроекта выносить на рассмотрение парламента. Планируем, что до начала лета мы внесем законопроект в Верховную Раду",- сказал он.

По словам нардепа, стратегия разрабатывается сроком на 10 лет.

"Мы будем предусматривать, какие болезни будут чаще встречаться, на что нужно больше обратить внимание, какие исследования будет лучше проводить через пять-семь лет. Мы хотим обобщить, куда нам направлять усилия (…) и дать НСЗУ эти направления для финансирования",- добавил он.

Зуб также отметил, что Стратегия будет включать программу закупки препаратов, и современного оборудования.

"Понятно, что в онкологии используется лучевая терапия, для которой необходимы линейные ускорители, стоимость которых около 30 млн грн. Говорим также о строительстве новых центров, ведь для того чтобы поставить новую аппаратуру необходимо строить. Например, в Черниговской области мы построили новый корпус под линейный ускоритель, потому что в существующих корпусах он не помещался",- сказал депутат.

Зуб также подчеркнул, что в настоящее время точной суммы расходов из госбюджета на внедрение Стратегии нет.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения намерено 12 феврале 2020 года представить Верховной Раде Стратегию противораковой борьбы (Национальную стратегию борьбы с онкозаболеваниями), которая разрабатывалась на протяжении трех месяцев при привлечении экспертов Всемирной организации здравоохранения.

Теги: #комитет #онкозаболевания #рада #зуб
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