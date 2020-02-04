Гройсман предлагает Кабмину запустить программу страхования от онкологических болезней

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает нынешнее украинское правительство приступить к реализации программы страхования от онкологических болезней, которую в 2020г планировал ввести в действие его Кабмин.

"В мире современных технологий рак - это не приговор. Для многих украинцев приговором становится стоимость лечения. #КабминГройсмана планировал ввести в 2020 году программу страхования от онкологических болезней. Сделать это реально. И я предлагаю действующему правительству максимально активно взяться за реализацию этой идеи, которая поможет спасти тысячи, сотни тысяч людей", - написал Гройсман во вторник, 4 февраля, на своей странице в соцсети Фейсбук во всемирный День борьбы с раком.

В этом контексте он отметил, что в Украине сейчас около миллиона онкобольных.