Медицина

15:31 04.02.2020

Гройсман предлагает Кабмину запустить программу страхования от онкологических болезней

1 мин читать
Гройсман предлагает Кабмину запустить программу страхования от онкологических болезней

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает нынешнее украинское правительство приступить к реализации программы страхования от онкологических болезней, которую в 2020г планировал ввести в действие его Кабмин.

"В мире современных технологий рак - это не приговор. Для многих украинцев приговором становится стоимость лечения. #КабминГройсмана планировал ввести в 2020 году программу страхования от онкологических болезней. Сделать это реально. И я предлагаю действующему правительству максимально активно взяться за реализацию этой идеи, которая поможет спасти тысячи, сотни тысяч людей", - написал Гройсман во вторник, 4 февраля, на своей странице в соцсети Фейсбук во всемирный День борьбы с раком.

В этом контексте он отметил, что в Украине сейчас около миллиона онкобольных.

Теги: #гройсман #страхование #онкозаболевания
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:14 04.02.2020
Минздрав намерен представить парламенту Стратегию противораковой борьбы – замминистра

Минздрав намерен представить парламенту Стратегию противораковой борьбы – замминистра

13:39 20.01.2020
НБУ создал департаменты надзора за страховым рынком и методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений

НБУ создал департаменты надзора за страховым рынком и методологии регулирования деятельности небанковских финучреждений

13:14 17.01.2020
Страхование жизни не может развиваться без инвестиций - глава объединения "Платформы-Life-страхования" Нина Гузей

Страхование жизни не может развиваться без инвестиций - глава объединения "Платформы-Life-страхования" Нина Гузей

13:43 14.01.2020
"Аграрный фонд" меняет принципы работы со страховыми компаниями

"Аграрный фонд" меняет принципы работы со страховыми компаниями

15:14 13.01.2020
Минздрав создал рабгруппу по вопросам профилактики и лечения онкозаболеваний

Минздрав создал рабгруппу по вопросам профилактики и лечения онкозаболеваний

11:46 11.01.2020
АСК "ИНГО Украина" застраховала спортсменов на III зимних Юношеских Олимпийских играх в Лозанне

АСК "ИНГО Украина" застраховала спортсменов на III зимних Юношеских Олимпийских играх в Лозанне

12:41 03.01.2020
Ежемесячные страховые выплаты ФССУ пострадавшим на производстве в 2019г выросли на 0,6 млрд грн

Ежемесячные страховые выплаты ФССУ пострадавшим на производстве в 2019г выросли на 0,6 млрд грн

19:02 17.12.2019
Страховой рынок должен сделать большую часть "домашней работы" до перехода под надзор Нацбанка – глава департамента лицензирования НБУ

Страховой рынок должен сделать большую часть "домашней работы" до перехода под надзор Нацбанка – глава департамента лицензирования НБУ

11:28 10.12.2019
Гройсман: важно, что Украина не выглядела в Париже слабой

Гройсман: важно, что Украина не выглядела в Париже слабой

17:30 05.12.2019
MetLife покупает страховщика домашних животных PetFirst, сумма сделки не раскрывается

MetLife покупает страховщика домашних животных PetFirst, сумма сделки не раскрывается

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию - ВОЗ

У госпитализированных с подозрением на коронавирус в Киеве диагноз не подтвердился – Минздрав

Зеленский поставил правительству ряд задач для предотвращения распространения китайского коронавируса в Украине

Во Львовской области госпитализировали двух вернувшихся из Китая человек

Украина ожидает поставки тест-систем для диагностики нового коронавируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Вспышка коронавируса пока не переросла в пандемию - ВОЗ

Жалобы на самочувствие у пассажиров рейса, который прибудет из Китая, отсутствуют - ЦОЗ

Число раковых заболеваний в мире может вырасти на 60% в ближайшие 20 лет - ВОЗ

У госпитализированных с подозрением на коронавирус в Киеве диагноз не подтвердился – Минздрав

Китайская диаспора в Украине отправила в Ухань средства противоэпидемической защиты – СМИ

Минздрав попросит у резервного фонда допсредства на превентивные меры против коронавируса

В Днепропетровской области объявили о начале эпидемии гриппа

Зеленский поставил правительству ряд задач для предотвращения распространения китайского коронавируса в Украине

Во Львовской области госпитализировали двух вернувшихся из Китая человек

Грузинская промышленная группа намерена выкупить госпакет акций производителя инсулинов "Индар"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА