Медицина

13:14 04.02.2020

Минздрав намерен представить парламенту Стратегию противораковой борьбы – замминистра

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Минздрав намерен представить парламенту Стратегию противораковой борьбы – замминистра

Министерство здравоохранения Украины намерено в феврале 2020 года представить Верховной Раде Стратегию противораковой борьбы, сообщил замминистра здравоохранения Андрей Семиволос в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник.

"12 февраля состоятся парламентские слушания, на которых будет представлена Стратегия противораковой борьбы",- сказал он.

По словам замминистра, стратегия разрабатывалась на протяжении трех месяцев при привлечении экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Наша рабочая группа, которая работает над этой стратегией уже третий месяц, была разделена по нескольким направлениям и в настоящее время все эти наработки финализируются с экспертами ВОЗ. Все наши будущие наработки были утверждены в европейском подразделении в Копенгагене на рабочей встрече с министром и руководством европейского отдела ВОЗ",- сказал он.

"Мы надеемся, что завтра документ будет представлен в комитете ВР (Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования – ИФ) и министру здравоохранения для окончательного согласования",- добавил Семиволос.

Он также отметил, что "Стратегия включает в себя как скрининговые программы и мероприятия по раннему выявлению онкозаболеваний, так и диагностику, лечение, паллиативную помощь и реабилитацию".

Замминистра подчеркнул, что в настоящее время "детская онкология в Украине обеспечена (лексредствами и медизделиями – ИФ) на 100%, есть дефицит относительно обеспечения взрослого населения", но создано госпредприятие "Медицинские закупки Украины", вскоре переберет на себя функции центральной закупочной организации и будет сопровождать закупку лексредств для предупреждения и лечения онкозаболеваний.

Теги: #стратегия #онкозаболевания #медреформа #минздрав
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