Число раковых заболеваний в мире может вырасти на 60% в ближайшие 20 лет - ВОЗ

Число случаев раковых заболеваний в мире при сохранении нынешних тенденций увеличится на 60% в ближайшие десятилетия, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Если сохранятся существующие тенденции, в ближайшие двадцать лет число случаев онкологических заболеваний в мире возрастет на 60%", - говорится в сообщении ВОЗ по случаю Всемирного дня борьбы против рака, который отмечается во вторник.

При этом наибольшую обеспокоенность у экспертов организации вызывает ситуация в странах "с низким и средним уровнем дохода, где показатели выживаемости в настоящее время находятся на самом низком уровне". Согласно их прогнозу, число случаев заболевания раком в этих странах может вырасти на 81%.

Подобную тенденцию специалисты связываются с недостаточным финансированием системы здравоохранения и отсутствием необходимого оборудования для профилактики, диагностики и лечения рака.

"Это тревожный сигнал, который побуждает нас к действиям по устранению недопустимых неравенств между службами онкологической помощи в богатых и бедных странах", - сказал помощник гендиректора ВОЗ Рен Минхой.

Он отметил, что доступ людей к специализированной медпомощи помогает выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, что повышает эффективность лечения. "Рак не должен являться смертным приговором ни для кого и нигде", - добавил Минхой.

По случаю Дня борьбы против рака Международная организация подготовила два доклада, посвященных ситуации с онкологическими заболеваниями в мире. Первый доклад о борьбе с раком "Установление приоритетов, рациональное инвестирование и оказание помощи для всех" сосредоточен на существующих методах и принципах борьбы с раком. Второй доклад под названием "Научные исследования в области онкологии для профилактики онкологических заболеваний" касается, главным образом, мер профилактики.

Для предупреждения новых случаев заболеваний ВОЗ призывает активизировать такие меры, как, например, борьба с употреблением табака, вакцинация против гепатита B и скрининг.

"Страны должны решать проблему выбора методов лечения с учетом таких аспектов, как их стоимость, практическая осуществимость и эффективность. Перед правительством каждой страны стоит задача выбрать надлежащие инновационные методы лечения онкологических заболеваний", - сказала глава Международного агентства по изучению рака (МАИР) Элизабет Вайдерпасс.