В Днепропетровской области объявили о начале эпидемии гриппа

В Днепропетровской области заболеваемости гриппом и ОРВИ превысила эпидемиологический порог.

"За последнюю неделю количество больных выросло на 44% - к врачам обратились более 26,5 тыс. жителей области. Большинство из них - дети. Почти 99 тыс. школьников региона отправили на карантин", - сообщает пресс-служба Днепропетровской областной госадминистрации.

На последнюю неделю января, в соответствии с прогнозами, пришелся пик заболеваемости. 66% заболевших – дети. Также был зарегистрирован один летальный случай – от осложнений гриппа скончался ребенок в Днепре.

Отмечается, что из-за роста заболеваемости 944 отдельных класса и 191 школа в области были закрыты на карантин.