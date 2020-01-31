Медицина

14:38 31.01.2020

Во Львовской области госпитализировали двух вернувшихся из Китая человек

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Во Львовской области госпитализировали двух вернувшихся из Китая человек

 Во Львовской области госпитализировали двоих человек с симптомами респираторных заболеваний, которые вернулись из Китая, сообщил в пятницу на брифинге и.о. директора департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации Андрей Васько.

По его словам, пациенты с симптомами респираторных заболеваний помещены в специальные боксы в областной инфекционной больнице.

"У пациентов, вернувшихся из Китая, обнаружены легкие катаральные симптомы, они вернулись не из провинций, определенных как зона эпидемиологической опасности, и были госпитализированы в инфекционную больницу. Им провели стресс-тесты на грипп, они негативны. Другие анализы и пробы послали в Центр общественного здоровья Миндразва Украины", – сказал Васько.

По его словам, состояние пациентов – близкое к удовлетворительному, но выпишут их из больницы только после того, как больница получит упомянутые выше результаты анализов из Киева.

Теги: #больница #заболевание #львовская_область
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