Грузинская промышленная группа намерена выкупить госпакет акций производителя инсулинов "Индар"

Грузинская промышленная группа (Georgian Industrial Group, GIG), осуществляющая деятельность на рынках угледобычи, генерации электроэнергии, газоснабжения, автомобилестроения, недвижимости, медиауслуг намерена выкупить государственный пакет акций производителя инсулинов ЧАО "Индар" в размере 70%

Об этом сообщил основатель GIG Давид Бежуашвили в ходе презентации победителей первых концессионных конкурсов в портах Украины в Киеве в пятницу.

"В 2020 году наша группа собирается участвовать в других концессионных конкурсах и принимать участие в большой приватизации. Холдинг будет участвовать в приватизации доли государства в фармацевтическом предприятии "Индар", где мы представляем долю в 30%. Мы готовы увеличить ее до 100%",- сказал он.

ЧАО "Индар" - единственное в Украине предприятие с полным технологическим циклом производства генно-инженерных инсулинов - от субстанции до готовых лекарственных форм. Стратегия развития компании предусматривает расширение продуктового портфеля средствами иммунопрофилактики (вакцинами), а также новыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения для всестороннего обеспечения потребностей людей, живущих с сахарным диабетом, ВИЧ/СПИДом и туберкулезом.

Согласно данным в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на конец второго квартала 2019 года, госпакет акций в размере 70,7016% предприятия "Индар" числится на ПАО "Укрмедпром", а 29,2861% принадлежит кипрской компании Luraq Investments Limited. На момент покупки этого пакета у польской компании Bioton за $4,9 млн, Luraq Investments Limited была SPV Грузинской промышленной группы (Georgian Industrial Group, GIG), контроль над которой был у гражданина Грузии Давида Бежуашвили.

В консолидированной отчетности GIG за 2017 год указано, что объем текущих кредитов компании Luraq Investments был увеличен с 4,63 млн лари до 6,92 млн лари. Более оперативная информация о связях компаний на сайте GIG отсутствует.

"Индар" в 2018 году увеличил выручку в 2,1 раза - до 488,59 млн грн, а его чистая прибыль выросла в 4,4 раза - до 6,22 млн грн.