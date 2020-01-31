Число скончавшихся от нового коронавируса в Китае превысило 200 человек, подтверждено более 9 тыс. случаев заболевания - власти

За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случая заболевания пневмонией, вызываемой "уханьским" коронавирусом, скончались 43 человека, сообщили СМИ со ссылками на данные Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения.

Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр распространения болезни, один - на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавирус начал распространяться из административного Хубэя города Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

В Гонконге число больных новой пневмонией достигло 12, в Макао - семи, на Тайване - девяти.