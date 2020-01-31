"Интерхим" передал пограничникам и медикам 200 тыс. доз противовирусного препарата для профилактики заражения китайским коронавирусом

Фармацевтический производитель ОДО "Интерхим" (Одесса) безвозмездно передал пограничникам и медицинским работникам 200 тыс. доз противовирусного препарата для профилактики заражения китайским коронавирусом.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор "Интерхима" Анатолий Редер, договоренность об этом была достигнута в ходе встречи с Секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым.

"Основные параметры нашего предложения - мы предлагаем помочь и помочь бесплатно. Есть службы, которые первыми сталкиваются с больными, зараженными вирусами и имеют высокие риски заражения. Это пограничники, которые стоят на въезде в страну и сотрудники инфекционных больниц. Мы поставим препарат для профилактики сотрудникам госпогранслужбы во все регионы Украины и врачам и медперсоналу во все инфекционные больницы, которые определены как базовые медучреждения для госпитализации зараженных китайским коронавирусом", - сказал он.

При этом Редер подчеркнул, что речь идет не о лечении, а исключительно о профилактике.

"Мы не претендуем на панацею, мы не говорим о том, что у нас в руках лекарство от китайского коронавируса. Но мы точно знаем, что применение препарата дает дополнительный шанс не заболеть", - сказал он.

Редер подчеркнул, что данный препарат имеет доказанное иммуномоделирующее и противовирусное действие.

Благодаря оперативным действиям СНБОУ препарат уже отправлен в инфекционные больницы 10 областей и в четыре области в погранслужбу.

ОДО "Интерхим" - одно из ведущих фармацевтических предприятий страны.

Основано в 1992 году, является единственным в стране производителем лекарств для тяжело- и онкобольных. А также одним из поставщиков лекарств по программам Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В 2016 году "Интерхим" инвестировал EUR50 млн. в проект по созданию лабораторно-производственного комплекса. В 2017 году предприятием было уплачено более 130 млн грн налогов и сборов в государственный бюджет Украины.

"Интерхим" - член Ассоциации "Производители лекарств Украины" (АПЛУ).