Капремонт отделения онкогематологии НИР может быть сорван арендующей помещение аптекой "Людмила Фарм"

Капитальный ремонт отделения онкогематологии, предусматривающий также создание отделения аутологиченой трансплантация костного мозга в Национальном институте рака может быть сорван одним из арендаторов помещений НИР - аптекой "Людмила Фарм".

Об этом в ходе презентации проекта реконструкции сообщила директор по развитию социальных проектов кондитерской корпорации Roshen Ирина Пономаренко.

По ее словам, на первом этаже подлежащего реконструкции трехэтажного здания расположена аптека ООО "Людмила фарм". Аптека занимает около 40 кв. м.

В настоящее время помещение аптеки опечатано.

Согласно проекту реконструкции здания, утвержденному летом 2019 года на данных площадях должная расположиться лаборатория.

Вместе с тем, по словам Пономаренко, "Людмила Фарм" осенью 2019 года продлила аренду на три года и отказывается освободить помещения.

"Они были проинформированы, что в здании будет капремонт и что тут будет лаборатория. Когда начались работы, они закрылись, опечатали помещение и ждут, пока закончится ремонт. Договор аренды они продлили каким-то странным образом на три года осенью, когда уже был утвержден проект реконструкции здания и когда мы заключали договор на выполнение работ с НИР. Аптека каким-то образом продлила аренду этого помещения с Фондом госимущества, не согласовав это с институтом", - сказал она.

Пономаренко подчеркнула, что в настоящее время "помещение заблокировано, и мы не можем выполнять работы".

По ее словам, "ситуация станет критичной уже через месяц".

Агентство "Интерфакс-Украина" ожидает комментариев от компании "Людмила Фарм".

Как сообщалось, кондитерская корпорация Roshen выделила 50 млн грн на капремонт отделения онкогематологии и создание отделения аутологичной трансплантации костного мозга в Национальном институте рака. В здании, где расположено отделение онкогематологии, химиотерапии, много лет протекала крыша, под фундамент подтекала вода из канализационной трубы.

После капремонта в помещении будет установлено закупленное за средства госбюджета оборудование для отделения онкогематологии на $1,9 млн.