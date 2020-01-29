Предложения Минздрава относительно рекламы лекарств создают предпосылки для избирательного правоприменения – мнение

Предложенные Министерством здравоохранения изменения в критерии, применяемые при определении лекарственных средств, рекламирование которых запрещено, создают предпосылки для избирательного правоприменения, считает юрисконсульт фармкомпании "Тева Украина" Александр Янев.

"Сфера рекламы лекарственных средств действительно нуждается в усовершенствовании и комплексного взвешенного решения пока нет. Впрочем, предложенные изменения могут трактоваться как полный запрет рекламы большей части безрецептурных лекарственных средств, которые сегодня занимают большую часть рынка лекарственных средств в Украине", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Янев напомнил, что Минздрав инициировал внесение изменений в критерии, применяемые при определении лекарственных средств, рекламирование которых запрещено.

По его словам, как свидетельствует пояснительная записка к проекту нормативного акта, целью является обеспечение рационального применения лекарственных средств и усовершенствование рекламы лекарственных средств, которые отпускаются без рецептов.

По словам Янева, в частности, среди предложенных Минздравом изменений фактический запрет лекарственных средств, которые могут быть назначены детям до 12 лет, а также препаратов, которые могут быть назначены для лечения женщин во время беременности и кормления грудью.

"Под это определение подпадает большинство безрецептурных лекарственных средств", - уточнил эксперт.

По его словам, на первый взгляд незначительные изменения в подзаконных нормативных актах, вызовут "кардинальные сдвиги, которые могут оказать значительное влияние на всю фармацевтическую отрасль и смежные сферы".

"По нашему мнению, такие кардинальные изменения при отсутствии системных изменений в подходе к лечению не имеют обоснования", - сказал он.

Янев обратил внимание, что проблемы с рекламой лекарственных средств в основном связаны с двумя аспектами: несовершенством законодательства и низким уровнем контроля за его соблюдением.

"Нормативные акты, насыщенные оценочными категориями, к сожалению, создают возможности для избирательности и непоследовательности в правоприменении и, собственно, правовой неопределенности. Именно в этой сфере есть возможности для усовершенствования правил рекламирования, а значит, и здоровой конкуренции на рынке, - сказал он.