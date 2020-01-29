Медицина

16:03 29.01.2020

Минздрав будет обзванивать прилетевших из Китая пассажиров

2 мин читать
Минздрав будет обзванивать прилетевших из Китая пассажиров

Министерство здравоохранения намерено организовать телефонный опрос пассажиров, которые прилетели из Китая, для мониторинга состояния их здоровья для противодействия распространения в Украине китайского коронавируса, сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

"С завтрашнего дня усиливаем работу с пассажирами, которые прилетели из Китая. Глубина исследования составит две недели, с учетом уточненной информации о том, что инкубационный период заболевания составляет 10 дней", - сказал он на брифинге в Киеве в среду.

По словам Коваля, по данным Госпогранслужбы с 1 января 2020 года из Китая в Украину вернулись 3964 человек.

Коваль отметил, что граждане, в отношении которых возникнет подозрение на заражение китайским коронавирусом, могут быть взяты на карантин.

"Те, у кого повышается температура, могут попасть под карантин. С точки зрения медицинской карантин не нужен", - сказал он.

При этом Коваль подчеркнул, что в настоящее время в Украине нет подтвержденных случаев этого заболевания.

"Большинство регионов готовы к борьбе с заболеванием. Общие рекомендации остаются без изменений. Причины бояться инфицирования китайским коронавирусом отсутствуют. Система здравоохранения готова", - сказал он.

Коваль подчеркнул, что "семейные врачи знают, что делать". При этом граждане, которые не заключили декларации с семейным врачом, также смогут получить медпомощь.

"Кто не заключил декларацию семейным врачом, не останутся без медпомощи, в медицинских учреждениях есть терапевты, которые могут ее оказать. Семейные врачи проинформированы, что делать", - сказал он.

Вместе с тем, по словам врача-эпидемиолога Центра общественного здоровья Оксаны Кошапко, в настоящее время в Украине зарегистрированы 13 лабораторно подтвержденных летальных случаев от гриппа.

Как сообщалось, по состоянию на 29 января 2020 в мире зарегистрировано 6057 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 132 из них летальные. Кроме Китая, заболевания зафиксировано в 15 странах мира.

Ранее сообщалось о четырех подозрения на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Все случаи не подтвердились.

Теги: #минздрав #коронавірус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:43 29.01.2020
Предложения Минздрава относительно рекламы лекарств создают предпосылки для избирательного правоприменения – мнение

Предложения Минздрава относительно рекламы лекарств создают предпосылки для избирательного правоприменения – мнение

17:44 28.01.2020
Рекомендаций ВОЗ отказаться от бананов и получения посылок с AliExpress нет – Минздрав

Рекомендаций ВОЗ отказаться от бананов и получения посылок с AliExpress нет – Минздрав

16:43 28.01.2020
Все 4 случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились

Все 4 случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились

14:10 27.01.2020
Выявленный в Украине коронавирус не китайский – Киевский горлабцентр Минздрава

Выявленный в Украине коронавирус не китайский – Киевский горлабцентр Минздрава

13:43 27.01.2020
Количество лабораторно-подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 2,014 тыс. – Минздрав

Количество лабораторно-подтвержденных случаев коронавируса в мире достигло 2,014 тыс. – Минздрав

13:26 27.01.2020
СНБО поручил Минздраву системно информировать об "уханьском" коронавирусе, МИД – рекомендовать украинцам покинуть Китай

СНБО поручил Минздраву системно информировать об "уханьском" коронавирусе, МИД – рекомендовать украинцам покинуть Китай

16:12 26.01.2020
Зеленский заслушал руководство Минздрава о ситуации с коронавирусом из КНР и призвал улучшить информирование граждан

Зеленский заслушал руководство Минздрава о ситуации с коронавирусом из КНР и призвал улучшить информирование граждан

18:34 24.01.2020
В Украине не подтвердили два случая подозрения на короновирус

В Украине не подтвердили два случая подозрения на короновирус

13:46 24.01.2020
Минздрав Украины вновь предложил запретить испытания косметической продукции на животных

Минздрав Украины вновь предложил запретить испытания косметической продукции на животных

15:42 15.01.2020
Минздрав создал рабгруппу по вопросам профилактики и лечения орфанных заболеваний

Минздрав создал рабгруппу по вопросам профилактики и лечения орфанных заболеваний

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все 4 случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились

В Украине не подтвердили два случая подозрения на короновирус

Медреформа в Украине соответствует ведущим международным практикам улучшения медуслуг – ВОЗ

Правительство проведет совещание с Госпогранслужбой и Гостаможней по ситуации с коронавирусом

С начала эпидсезона от гриппа в Украине скончались 11 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Заболеваемость гриппом в Украине незначительно превысила эпидемпорог - ЦОЗ

В Австралии удалось создать лабораторную копию "уханьского" вируса

Тариф на медуслуги в рамках программы медгарантий в 2020г не включает стоимость лекарств и медизделий

Кабмин утвердил план реализации Концепции развития системы экстренной медпомощи

Прокуратура скерувала до суду справу стосовно двох чиновників Інституту раку, що організували схему збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів

Прокуратура направила в суд дело в отношении двух чиновников Института рака, организовавших схему обогащения за счет онкобольных пациентов

Новый законопроект о противодействии незаконному обороту наркотиков установит репрессивную политику в отношении обезболивания – мнения

Исследователи в Гонконге разработали вакцину против "уханьского коронавируса"

В 2020 году в Украине построят 200 центров экстренной медицины

Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА