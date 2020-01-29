Тариф на медуслуги в рамках программы медгарантий в 2020г не включает стоимость лекарств и медизделий

Тариф на медицинские услуги, которые будут предоставляться в рамках программы медицинских гарантий (ПМГ) в 2020 году, не включает стоимость лекарственных средств, медицинских изделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ государственного бюджета.

Проект постановления Кабинета министров "Некоторые вопросы совершенствования реализации программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения в 2020 году" обнародован на сайте Министерства здравоохранения.

Документ будет определять тарифы и механизмы оплаты медуслуг для экстренной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной), паллиативной медицинской помощи, медицинской реабилитации, медицинской помощи детям до 16 лет, медицинской помощи в связи с беременностью и родами в 2020 году.

Согласно проекту постановления, базовая ставка за пролеченные случаи в пакетах "Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях" и "Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций" составит 4 563,64 грн за один случай.

При этом тариф за медуслугу будет устанавливаться как комбинация глобальной и базовой ставки на пролеченный случай, к которой применяются коэффициенты, учитывающие сложность клинических случаев и интенсивность использования ресурсов.

Тариф на медуслуги по проведению гистероскопии без эндоскопической манипуляции составит 1 965,6 грн, тариф по предоставлению медпомощи при остром мозговом инсульте в стационарных условиях (ставка на пролеченный случай) – 19 332,31 грн, тариф по предоставлению медпомощи при остром инфаркте миокарда в стационарных условиях (ставка на пролеченный случай) - 16 001,43 грн.

Кроме того, согласно проекту постановления, тариф на роды составит 8136,03 грн, тариф по предоставлению медпомощи новорожденным в сложных неонатальных случаях (в зависимости от сложности медуслуги) - от 26 087,72 грн до 98 533,82 грн.

Согласно проекту постановления, в тарифы за медуслуги, которые предусмотрены этим проектом, не включается стоимость лексредств, медизделий и расходных материалов, которые обеспечиваются в централизованном порядке за счет других программ государственного бюджета.

Кроме того, предлагается установить капитационную ставку на услуги первичной медпомощи (ПМП) за обслуживание пациентов, заключивших декларацию с семейным врачом, на уровне 600,48 грн в год. При формировании тарифа за услуги ПМП будут учитывать коэффициенты в зависимости от возрастных групп пациентов: от 0 до 5 лет – 2,465, от 6 до 17 лет – 1,356, от 18 до 39 лет – 0,616, от 40 до 64 лет – 0,739 и более 65 лет – 1,232.

В настоящее время капитационная ставка на услуги ПМП составляет 370 грн в год.

Также проектом постановления предусмотрено, что реимбурсация инсулинов для лечения сахарного диабета и лексредств для лечения несахарного диабета будет запущена с 1 октября 2020 года.

Как сообщалось со ссылкой на и.о. главы Национальной службы здоровья (НСЗУ) Оксану Мовчан, тарифы на приоритетные медицинские услуги по ПМГ на 2020 год являются оправданными, они были сформированы с учетом данных о предоставлении таких услуг в успешных коммунальных клиниках. При этом НСЗУ не ставила задачи "подниматься до уровня дорогих коммерческих клиник", - сказала она.

Тарифы рассчитывались совместно с профессиональным медицинским сообществом и международными экспертами.