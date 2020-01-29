Прокуратура скерувала до суду справу стосовно двох чиновників Інституту раку, що організували схему збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів

Правоохоронці завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно посадових осіб Національного інституту раку (Київ), які організували злочинну схему збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів.

"Досудове розслідування встановило, що завідувач поліклінічного відділення Національного інституту раку, будучи службовою особою та достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я надається виключно безоплатно, організував та спільно з лікарем-онкологом Національного інституту раку створив умови, за яких пацієнти не мали можливості скористатися своїм правом на безоплатне лікування", - повідомляє прес-служба прокуратури Києва в середу.

Зазначено, що потерпілими в кримінальному провадженні визнано п’ятьох громадян, що проходили лікування в Національному інституті раку та яким завдано матеріальну шкоду на суму близько 40 тис. грн.

За результатами досудового слідства двом чиновникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України відповідно.

Так, прокуратура Києва погодила обвинувальний акт у зазначеному кримінальному провадженні, який скеровано до Голосіївського районного суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року співробітники поліції Києва викрили організовані двома службовими особами Національного інституту раку корупційні схеми, а також встановили постраждалих онкохворих пацієнтів інституту, а прокуратура столиці повідомила медикам про підозру у вчиненні злочинів.

Згідно з інформацією, наразі встановлено сімох потерпілих, які сплатили медикам майже 40 тис. грн. За результатами слідчо-оперативних заходів поки що встановлено причетність двох медиків до корупційних схем.

У Нацполіції поінформували, що 17 вересня 2019 року прокуратура міста Києва повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу. Їм інкримінують вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 184 (порушення права на безоплатну медичну допомогу) і ч. 3 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно) КК України.

16 серпня під час слідчо-оперативних заходів у Національному інституті раку правоохоронці задокументували факти вимагання й отримання лікарями неправомірної вигоди у громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від суб'єктів господарювання за перемогу в процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб Інституту раку.

Суд обрав завідувачу поліклінічного відділення та лікарю-онкологу Національного інституту раку, яким слідчі столичної поліції повідомили про підозру за вимагання у пацієнтів оплати за медикаменти, які видають безоплатно, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 160 тис. 560 грн.