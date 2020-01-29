Медицина

10:07 29.01.2020

Прокуратура скерувала до суду справу стосовно двох чиновників Інституту раку, що організували схему збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів

3 мин читать
Прокуратура скерувала до суду справу стосовно двох чиновників Інституту раку, що організували схему збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів

Правоохоронці завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно посадових осіб Національного інституту раку (Київ), які організували злочинну схему збагачення за рахунок онкохворих пацієнтів.

"Досудове розслідування встановило, що завідувач поліклінічного відділення Національного інституту раку, будучи службовою особою та достовірно знаючи про те, що згідно з чинним законодавством України медична допомога в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я надається виключно безоплатно, організував та спільно з лікарем-онкологом Національного інституту раку створив умови, за яких пацієнти не мали можливості скористатися своїм правом на безоплатне лікування", - повідомляє прес-служба прокуратури Києва в середу.

Зазначено, що потерпілими в кримінальному провадженні визнано п’ятьох громадян, що проходили лікування в Національному інституті раку та яким завдано матеріальну шкоду на суму близько 40 тис. грн.

За результатами досудового слідства двом чиновникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 27 ч. 1 ст. 184, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 191 КК України відповідно.

Так, прокуратура Києва погодила обвинувальний акт у зазначеному кримінальному провадженні, який скеровано до Голосіївського районного суду для розгляду по суті.

Як повідомлялося, у вересні 2019 року співробітники поліції Києва викрили організовані двома службовими особами Національного інституту раку корупційні схеми, а також встановили постраждалих онкохворих пацієнтів інституту, а прокуратура столиці повідомила медикам про підозру у вчиненні злочинів.

Згідно з інформацією, наразі встановлено сімох потерпілих, які сплатили медикам майже 40 тис. грн. За результатами слідчо-оперативних заходів поки що встановлено причетність двох медиків до корупційних схем.

У Нацполіції поінформували, що 17 вересня 2019 року прокуратура міста Києва повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інституту раку та лікарю-онкологу. Їм інкримінують вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 184 (порушення права на безоплатну медичну допомогу) і ч. 3 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно) КК України.

16 серпня під час слідчо-оперативних заходів у Національному інституті раку правоохоронці задокументували факти вимагання й отримання лікарями неправомірної вигоди у громадян, які лікуються від онкологічних захворювань, а також від суб'єктів господарювання за перемогу в процедурах конкурсних торгів із закупівлі ліків та медикаментів для потреб Інституту раку.

Суд обрав завідувачу поліклінічного відділення та лікарю-онкологу Національного інституту раку, яким слідчі столичної поліції повідомили про підозру за вимагання у пацієнтів оплати за медикаменти, які видають безоплатно, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 160 тис. 560 грн.

Теги: #прокуратура #суд #інституту_раку
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:51 29.01.2020
ПриватБанк выплатил НЗФ 21,8 млн грн по решению суда и подал апелляционную жалобу

ПриватБанк выплатил НЗФ 21,8 млн грн по решению суда и подал апелляционную жалобу

09:57 29.01.2020
Прокуратура направила в суд дело в отношении двух чиновников Института рака, организовавших схему обогащения за счет онкобольных пациентов

Прокуратура направила в суд дело в отношении двух чиновников Института рака, организовавших схему обогащения за счет онкобольных пациентов

19:14 28.01.2020
Суд избрал меру пресечения экстрадированному из Грузии бывшему замминистра энергетики и угольной промышленности времен Януковича - САП

Суд избрал меру пресечения экстрадированному из Грузии бывшему замминистра энергетики и угольной промышленности времен Януковича - САП

16:11 28.01.2020
Генпрокурор Израиля передал обвинения против Нетаньяху в суд – СМИ

Генпрокурор Израиля передал обвинения против Нетаньяху в суд – СМИ

10:39 28.01.2020
Офис генпрокурора сообщил о подозрении в уклонении от уплаты налогов замглавы газового предприятия

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в уклонении от уплаты налогов замглавы газового предприятия

10:23 28.01.2020
Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по "делу Майдана"

Рябошапка вернул старый состав группы прокуроров по "делу Майдана"

09:50 28.01.2020
Труба подал иск о признании незаконным его увольнения с поста директора ГБР

Труба подал иск о признании незаконным его увольнения с поста директора ГБР

20:16 27.01.2020
Дела подозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко передали в суд

Дела подозреваемых в убийстве журналиста Сергиенко передали в суд

17:16 27.01.2020
Задержан киевлянин, сообщивший о минировании станции метро "Крещатик" в субботу

Задержан киевлянин, сообщивший о минировании станции метро "Крещатик" в субботу

15:46 25.01.2020
Прокуратура направила в суд дело о хищении 14 млн грн, выделенных на реконструкцию парка "Партизанской Славы" в Киеве

Прокуратура направила в суд дело о хищении 14 млн грн, выделенных на реконструкцию парка "Партизанской Славы" в Киеве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все 4 случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились

В Украине не подтвердили два случая подозрения на короновирус

Медреформа в Украине соответствует ведущим международным практикам улучшения медуслуг – ВОЗ

Правительство проведет совещание с Госпогранслужбой и Гостаможней по ситуации с коронавирусом

С начала эпидсезона от гриппа в Украине скончались 11 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Новый законопроект о противодействии незаконному обороту наркотиков установит репрессивную политику в отношении обезболивания – мнения

Исследователи в Гонконге разработали вакцину против "уханьского коронавируса"

Рекомендаций ВОЗ отказаться от бананов и получения посылок с AliExpress нет – Минздрав

Все 4 случая подозрения на китайский коронавирус в Украине не подтвердились

В 2020 году в Украине построят 200 центров экстренной медицины

Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

В Украине не подтвердили два случая подозрения на короновирус

Медреформа в Украине соответствует ведущим международным практикам улучшения медуслуг – ВОЗ

Правительство проведет совещание с Госпогранслужбой и Гостаможней по ситуации с коронавирусом

Минздрав Украины вновь предложил запретить испытания косметической продукции на животных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА