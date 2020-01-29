Медицина

09:57 29.01.2020

Прокуратура направила в суд дело в отношении двух чиновников Института рака, организовавших схему обогащения за счет онкобольных пациентов

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Прокуратура направила в суд дело в отношении двух чиновников Института рака, организовавших схему обогащения за счет онкобольных пациентов

Правоохранители завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении должностных лиц Национального института рака, которые организовали преступную схему обогащения за счет онкобольных пациентов.

"Досудебным расследованием установлено, что заведующий поликлинического отделения Национального института рака, будучи должностным лицом и достоверно зная о том, что согласно действующему законодательству Украины медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается исключительно бесплатно, организовал и совместно с врачом-онкологом Национального института рака создал условия, при которых пациенты не имели возможности воспользоваться своим правом на бесплатное лечение", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в среду.

Отмечается, что потерпевшими в уголовном производстве признано 5 граждан, проходивших лечение в Национальном институте рака, и которым причинен материальный ущерб на сумму около 40 тыс. грн.

По результатам досудебного следствия двум чиновникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 ч.1 ст.184, ч.3 ст.27 ч.2 ст.191, ч.3 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины и ч.2 ст.27 ч.1 ст.184, ч.2 ст.27 ч.2 ст.191, ч.2 ст.27 ч.3 ст.191 УК Украины соответственно.

Так, прокуратура Киева согласовала обвинительный акт в указанном уголовном производстве, который направлен в Голосеевский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года сотрудники полиции Киева разоблачили организованные двумя должностными лицами Национального института рака (Киев) коррупционные схемы, а также установили ряд потерпевших онкобольных пациентов Института, а прокуратура столицы уведомила медиков о подозрении в совершении преступлений.

Согласно информации, в настоящее время установлены 7 потерпевших, которые оплатили медикам почти 40 тыс. грн. По результатам следственно-оперативных мероприятий пока установлена причастность двух медиков к коррупционным схемам.

В Нацполиции проинформировали, что во вторник, 17 сентября, прокуратура города Киева уведомила о подозрении заведующего поликлинического отделения Национального института рака и врача-онколога. Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.184 (нарушение права на бесплатную медицинскую помощь) и ч.3 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно) УК Украины.

16 августа во время проведения следственно-оперативных мероприятий в Национальном институте рака правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды у граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака.

Суд избрал заведующему поликлиническим отделением и врачу-онкологу Национального института рака (Киев), которым следователи столичной полиции сообщили о подозрении за требование у пациентов оплаты бесплатно выдаваемых медикаментов, меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 160 тыс. 560 грн.

Теги: #институт_рака #прокуратура #суд
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