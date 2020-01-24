В Украине не подтвердили два случая подозрения на короновирус

В Украине зафиксировано три случая подозрения на коронавирус, два из них не подтверждены, исследования по третьему продолжаются, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"В Украине мы исследовали три случая подозрения на коронавирус, из них два случая не подтвердились. Еще один случай исследуется с привлечением лучших украинских специалистов", - сказала она в ходе совещания по вопросам распространения коронавируса в Минздраве в Киеве в пятницу.

Скалецкая отметила, что на подтверждение диагноза в лабораториях на уровне областей необходимо два-три дня, для подтверждения диагноза референс-лаборатории в Берлине - две-три недели.

Как сообщалось, в декабре в городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса (nCoV). Сообщалось, что первые заболевшие подхватили вирус на городском рынке морепродуктов.

Число заболевших в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли.

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, остановлено движение городского транспорта. Закрываются для въезда и выезда и другие города в провинции Хубэй.