Медицина

14:32 24.01.2020

Правительство проведет совещание с Госпогранслужбой и Гостаможней по ситуации с коронавирусом

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Правительство проведет совещание с Госпогранслужбой и Гостаможней по ситуации с коронавирусом

 Кабмин проведет совещание с Государственной таможенной службой () и Государственной пограничной службой и другими органами относительно распространения нового коронавируса, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в пятницу.

"Сегодня состоится координационное совещание между всеми службами, осуществляющими контроль на границе, чтобы вирус не попал на территорию Украины. Я говорю о Пограничной, Таможенной службе, органах санитарно-эпидемилогического направления",- сказал он.

По словам премьера, правительство создало штаб реагирования под руководством министра здравоохранения.

"Мы отреагировали на распространяемую мире информацию о новом коронавирусе и приняли решение о четком плане действий, создали оперативный штаб под руководством министра здравоохранения. Последние дни активно коммуницируем с ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения – ИФ) ",- сказал он, добавив, что в настоящее время "никаких оснований для волнения нет".

Теги: #коронавирус #совещание #кабмин
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