Кабмин направил остатки госсубвенции на развитие сельской медицины

Кабинет министров Украины утвердил постановление, которым направит остатки государственной субвенции из бюджета на развитие медицины в сельской местности, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

"Правительство приняло решение, которое позволит улучшить предоставление медицинских услуг в сельской местности более чем для 1 млн чел. Суть постановления - в эффективном использовании остатков государственной субвенции из бюджета, которая будет направлена на развитие медицины в сельской местности",- написал он.

По словам Гончарука, за указанные средства распорядители на местах смогут построить новые амбулатории и закупить автотранспорт.

"Распорядители средств на местах смогут эффективно использовать остатки субвенций для достройки новых амбулаторий, а также докупить автотранспорт для амбулаторий, которые уже работают и тех, строительство которых уже начато в предыдущие два года", - написал премьер.