Медицина

12:49 24.01.2020

Кабмин направил остатки госсубвенции на развитие сельской медицины

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Кабмин направил остатки госсубвенции на развитие сельской медицины

Кабинет министров Украины утвердил постановление, которым направит остатки государственной субвенции из бюджета на развитие медицины в сельской местности, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

"Правительство приняло решение, которое позволит улучшить предоставление медицинских услуг в сельской местности более чем для 1 млн чел. Суть постановления - в эффективном использовании остатков государственной субвенции из бюджета, которая будет направлена на развитие медицины в сельской местности",- написал он.

По словам Гончарука, за указанные средства распорядители на местах смогут построить новые амбулатории и закупить автотранспорт.

"Распорядители средств на местах смогут эффективно использовать остатки субвенций для достройки новых амбулаторий, а также докупить автотранспорт для амбулаторий, которые уже работают и тех, строительство которых уже начато в предыдущие два года", - написал премьер.

Теги: #медицина #гончарук #кабмин #бюджет #село
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