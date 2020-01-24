Медицина

09:58 24.01.2020

В Пекине введен высший уровень реагирования на ЧС из-за коронавируса

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В связи с быстрым распространением пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, власти китайской столицы ввели наивысший - первый уровень мер реагирования, сообщил журналистам руководитель городского управления здравоохранения Лэй Хайху.

"В настоявшее время в Пекине уже введен первый уровень реагирования на ситуацию в области здравоохранения", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

По словам Лэй Хайху, по состоянию на 14:00 по местному времени (09:00 мск) пятницы в столице зафиксировано 29 случаев заболевания новым типом пневмонии, состояние одного из заболевших оценивается как тяжелое.

В то же время, как сообщили столичные СМИ, один из заболевших выздоровел и выписан из больницы.

По данным СМИ, на период Нового года по лунному календарю, начинающегося в субботу, во избежание излишних контактов населения в Пекине закрыты многие музеи и парки, отменены массовые мероприятия.

В декабре в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Изначально был сделан вывод, что вирус не передается от человека человеку, однако позднее он был опровергнут, и заболевание перенесено в разряд инфекционных.

Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса в Китае по состоянию на 00:00 часов пятницы достигло 830 человек, летальный исход зафиксирован в 25 случаях, сообщил госкомитет КНР по здравоохранению.

Позднее было сообщено об одном случае летального исхода в провинции Хэйлунцзян, граничащей с РФ.

Теги: #коронавирус #китай
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