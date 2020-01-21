Медицина

09:17 21.01.2020

Эксперты ВОЗ соберутся в среду на экстренное заседание в связи с обнаружением в Китае нового типа коронавируса

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Эксперты ВОЗ соберутся в среду на экстренное заседание в связи с обнаружением в Китае нового типа коронавируса

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности, сообщают в понедельник британские СМИ.

Ранее власти КНР сообщили, что за минувшие выходные зафиксировано 139 новых случаев заражения ранее неизвестным типом коронавируса. Всего на данный момент насчитывается 217 случаев заражения, что в три раза больше, чем на момент обнаружения вируса в прошлом месяце в городе Ухань (провинция Хубэй).

Вспышка пневмонии была зарегистрирована в декабре минувшего года в городе Ухани. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.

Вместе с тем, случаи заболевания также зафиксированы в Гонконге, Таиланде, Японии и Южной Корее.

По официальным данным китайских властей, от пневмонии, вызванной этим вирусом, скончались три человека.

Теги: #вирус #китай #воз
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