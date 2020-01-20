Медицина

15:09 20.01.2020

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве за неделю вырос на 35,2% - КГГА

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Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве за неделю вырос на 35,2% - КГГА

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве выросла на 35,2% по сравнению с предыдущей неделей, при чем за счет как взрослого, так и детского населения, сообщает Управление информационного обеспечения и доступе к публичной информации Киевской городской государственной администрации.

Как рассказал первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, в настоящее время болеет 5349 детей (рост на 31,2%) и 3827 взрослых (рост на 41,3%), всего 9176 больных гриппом и ОРВИ. "В структуре заболеваемости дети составляют 58,3%, а на предыдущей неделе - 60,1%. Среди школьников заболеваемость выросла на 29,2%: 2116 случаев, составляет 39,6% от общего количества заболевших детей и 23,1% от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью", - рассказал он.

В медицинские учреждения, по словам первого замглавы КГГА, за 3-ю неделю 2020 года госпитализирован 141 человек, из них 115 - дети.

"В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 59,5%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 311", - говорится в сообщении.

Теги: #киев #заболеваемость #грипп
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