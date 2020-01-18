Система eHealth получила аттестат соответствия системе защиты данных - Федоров

Электронная система охраны здоровья eHealth приведена в соответствие со стандартами защиты персональных данных пользователей и получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации.

"Система eHealth начала работать 2,5 года назад. Одной из главных претензий все эти годы к системе было отсутствие понятной и подтвержденной официально системы защиты данных пациентов. Еще летом 2019 года, когда я впервые проводил координационную встречу с донорами, ключевые комментарии от международных партнеров касались вопиющей ситуации вокруг системы eHealth – "неизвестно, надежно ли хранятся персональные данные пациентов", "надлежащая защита отсутствует" и многое другое. Тогда я пообещал решить этот вопрос", - написал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

"Сегодня эта проблема решена. Система eHealth соответствует стандартам защиты, ведь получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации", - сообщил он.

Федоров отметил, что уже 1 апреля планируется запуск второй очереди медицинской реформы – в частности, к eHealth подключатся учреждения специализированной медицинской помощи. Также заработают электронные направления и электронная медицинская карта пациента.

"Это позволит в дальнейшем запустить полезные онлайн-сервисы для граждан. Например, возможность выбрать семейного врача и заключить декларацию с врачом онлайн", - подчеркнул министр.