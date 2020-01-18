Медицина

11:43 18.01.2020

Система eHealth получила аттестат соответствия системе защиты данных - Федоров

1 мин читать
Система eHealth получила аттестат соответствия системе защиты данных - Федоров

Электронная система охраны здоровья eHealth приведена в соответствие со стандартами защиты персональных данных пользователей и получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации.

"Система eHealth начала работать 2,5 года назад. Одной из главных претензий все эти годы к системе было отсутствие понятной и подтвержденной официально системы защиты данных пациентов. Еще летом 2019 года, когда я впервые проводил координационную встречу с донорами, ключевые комментарии от международных партнеров касались вопиющей ситуации вокруг системы eHealth – "неизвестно, надежно ли хранятся персональные данные пациентов", "надлежащая защита отсутствует" и многое другое. Тогда я пообещал решить этот вопрос", - написал вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

"Сегодня эта проблема решена. Система eHealth соответствует стандартам защиты, ведь получила аттестат соответствия комплексной системе защиты информации", - сообщил он.

Федоров отметил, что уже 1 апреля планируется запуск второй очереди медицинской реформы – в частности, к eHealth подключатся учреждения специализированной медицинской помощи. Также заработают электронные направления и электронная медицинская карта пациента.

"Это позволит в дальнейшем запустить полезные онлайн-сервисы для граждан. Например, возможность выбрать семейного врача и заключить декларацию с врачом онлайн", - подчеркнул министр.

Теги: #ehealth #федоров
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:01 26.11.2019
Минздрав намерен урегулировать ряд вопросов системы электронного здравоохранения

Минздрав намерен урегулировать ряд вопросов системы электронного здравоохранения

17:42 15.10.2019
Минцифры анонсирует аудит и реформу Госспецсвязи

Минцифры анонсирует аудит и реформу Госспецсвязи

14:05 01.10.2019
Минцифры и Минздрав Украины утвердили план развития eHealth

Минцифры и Минздрав Украины утвердили план развития eHealth

11:48 20.09.2019
Заместители министра цифровой трансоформации будут назначены 1 октября

Заместители министра цифровой трансоформации будут назначены 1 октября

11:44 20.09.2019
За три года Украина должна войти в ТОП-3 стран в сфере открытых данных - Федоров

За три года Украина должна войти в ТОП-3 стран в сфере открытых данных - Федоров

13:24 14.09.2019
Внедрению 5G в Украине будет предшествовать обеспечение полноценного 3G и 4G за 1-2 года и интернета во всех населенных пунктах за 3 года – вице-премьер

Внедрению 5G в Украине будет предшествовать обеспечение полноценного 3G и 4G за 1-2 года и интернета во всех населенных пунктах за 3 года – вице-премьер

17:46 10.09.2019
Национальная стратегия развития eHealth необходима для реализации "государства в смартфоне"

Национальная стратегия развития eHealth необходима для реализации "государства в смартфоне"

14:48 04.09.2019
Министерство цифровой трансформации ищет замминистра – выходца из крупной ИТ-компании

Министерство цифровой трансформации ищет замминистра – выходца из крупной ИТ-компании

13:53 04.09.2019
Скалецкая отметила необходимость существования системы eHealth

Скалецкая отметила необходимость существования системы eHealth

10:00 02.09.2019
Ведущие эксперты подчеркивают важность развития eHealth для продолжения реформы здравоохранения

Ведущие эксперты подчеркивают важность развития eHealth для продолжения реформы здравоохранения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пять человек умерли в Украине от осложнений гриппа с октября 2019 года

Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты лиц с инвалидностью вследствие войны

Трансплантацию сердца провели в Украине - впервые за 15 лет

Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

Германская STADA покупает фармбизнес рецептурных и безрецептурных препаратов Biopharma

ПОСЛЕДНЕЕ

В экспертный совет профильного комитета Рады вошли экс-глава Гослекслужбы Соловьев, экс-министр Квиташвили, представители фармкомпаний

Минздрав создал рабгруппу по вопросам профилактики и лечения орфанных заболеваний

Минздрав обнародовал перечень безоплатных медуслуг при родах

Департамент здравоохранения КГГА планирует закупить 224 эндопротеза коленного сустава

Минздрав обнародовал перечень безоплатных медуслуг при инфаркте/инсульте

ЦОЗ объявил тендер на закупку услуг по профилактике ВИЧ

Парламент поддержал в 1-ом чтении два законопроекта в сфере госзакупок лексредств

В шорт-лист конкурса на главу НСЗУ допущены три кандидата из НСЗУ

В Киеве в больнице на ребенка упала дверь, мальчик госпитализирован с переломом бедра

Украина должна допустить частные клиники к лечению пациентов за счет госбюджета – мнение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА