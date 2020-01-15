Медицина

14:17 15.01.2020

Минздрав обнародовал перечень безоплатных медуслуг при родах

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Минздрав обнародовал перечень безоплатных медуслуг при родах

Министерство здравоохранения Украины обнародовало перечень услуг, которые будут предоставляться по приоритетному направлению "помощь при родах" программы медгарантий.

Согласно сообщению на сайте ведомства, пакет медуслуг при родах будет включать: физиологические роды; ургентное и плановое кесарево сечение; мониторинг состояния роженицы и ребенка; обезболивание при родах; лабораторные и инструментальные обследования; интенсивную терапию в случае возникновения осложнений у роженицы; реанимацию и стабилизацию состояния новорожденных; вакцинация в соответствии с Национальным календарем прививок; метаболический скрининг у новорожденных; консультацию по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции.

Программа медгарантий в полном объеме заработает с 1 апреля 2020 года. По программе выделено пять приоритетных услуг, которые Национальная служба здоровья оплатит по повышенному тарифу - лечение острого инфаркта миокарда, острого мозгового инсульта, помощь при родах, неонатальная помощь, а также эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

Теги: #роды #медреформа #минздрав
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