Медицина

14:15 15.01.2020

Минздрав обнародовал перечень безоплатных медуслуг при инфаркте/инсульте

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Минздрав обнародовал перечень безоплатных медуслуг при инфаркте/инсульте

Министерство здравоохранения Украины обнародовало перечень услуг, которые будут предоставляться по приоритетному направлению "инфаркт/инсульт" программы медгарантий.

Согласно сообщению на сайте ведомства, в медицинскую помощь при инсульте/инфаркте будет входить диагностика (компьютерная томография, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования); проведение тромболитической терапии (инсульт), стентирования (инфаркт); круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации; реабилитационная помощь в остром периоде.

Программа медгарантий в полном объеме заработает с 1 апреля 2020 года. По программе выделено пять приоритетных услуг, которые Национальная служба здоровья оплатит по повышенному тарифу - лечение острого инфаркта миокарда, острого мозгового инсульта, помощь при родах, неонатальная помощь, а также эндоскопические обследования, направленные на раннюю диагностику онкологических заболеваний.

Теги: #медуслуги #медреформа #минздрав #инфаркт #инсульт
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