Парламент поддержал в 1-ом чтении два законопроекта в сфере госзакупок лексредств

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроекты, регулирующие государственную закупку лекарственных средств и медицинских изделий.

Законопроекты №2538 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на повышение доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются лицом, уполномоченным на осуществление закупок в сфере здравоохранения" и №2539 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно повышения доступности лекарственных средств, медицинских изделий и других товаров, которые закупаются за средства государственного бюджета, и создание условий для закупок в сфере здравоохранения за средства государственного бюджета" парламент поддержал во вторник и среду соответственно.

Законопроект №2538 предусматривает частичную передачу госзакупок лексредств украинской закупочной организации, а также продление до 31 марта 2022 года госзакупок лекарств через международные закупочные организации.

Законопроектом №2539 предлагается освободить операции по закупке соответствующих товаров за средства госбюджета от налога на добавленную стоимость, что "позволит закупать больше медицинских товаров при существующих объемах бюджетного финансирования программ в сфере здравоохранения". Предполагается также, что освобождение от налогообложения указанных операций может стимулировать рост предложения на медицинские товары для закупок за средства госбюджета, что, в свою очередь, будет способствовать повышению конкуренции среди участников закупок и снижению стоимости медицинских товаров.