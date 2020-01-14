В шорт-лист конкурса на главу НСЗУ допущены три кандидата из НСЗУ

К следующему этапу конкурса на главу Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) допущены трое из семи кандидатов, все трое представляют НСЗУ.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение приняла комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы Национального агентства по вопросам госслужбы по итогам заседания во вторник.

В шорт-лист по итогам собеседования включены врио главы НСЗУ Оксана Мовчан, по итогам двух этапов набравшая 11,73 балла, замглавы НСЗУ Наталья Рябцева, набравшая 11,33 балла и директор Центрального межрегионального департамента НСЗУ Андрей Виленский, набравший 8,83 балла.

Шорт-лист будет направлен субъекту назначения (премьер-министру).

Как сообщалось, по итогам первого этапа конкурса (тестирование) из конкурса выбыл экс-депутат от партии регионов Андрей Шипко.