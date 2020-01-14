В Киеве в больнице на ребенка упала дверь, мальчик госпитализирован с переломом бедра

Правоохранители проводят проверку по факту травмирования малолетнего ребенка в помещении больницы, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В Подольское управление полиции по спецлинии "102" поступило сообщение от женщины о том, что в помещении медицинского учреждения на ее малолетнего сына упала дверь, в результате чего он получил телесные повреждения. Мальчик госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи в условиях стационара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенка госпитализировали в медицинское учреждение с предварительным диагнозом перелом правого бедра.

Собранные сведения по данному факту правоохранители зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка указанному событию, полицейские выясняют все обстоятельства и причины случившегося.