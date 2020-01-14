Медицина

19:01 14.01.2020

В Киеве в больнице на ребенка упала дверь, мальчик госпитализирован с переломом бедра

1 мин читать

 Правоохранители проводят проверку по факту травмирования малолетнего ребенка в помещении больницы, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В Подольское управление полиции по спецлинии "102" поступило сообщение от женщины о том, что в помещении медицинского учреждения на ее малолетнего сына упала дверь, в результате чего он получил телесные повреждения. Мальчик госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи в условиях стационара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенка госпитализировали в медицинское учреждение с предварительным диагнозом перелом правого бедра.

Собранные сведения по данному факту правоохранители зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка указанному событию, полицейские выясняют все обстоятельства и причины случившегося.

Теги: #больница #травма #ребенок
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:06 14.01.2020
В киевской больнице на ребенка упала дверь, он госпитализирован с переломом бедра

В киевской больнице на ребенка упала дверь, он госпитализирован с переломом бедра

12:00 09.01.2020
На Харьковщине подросток пытался покончить с собой, чтобы привлечь внимание матери, лишенной родительских прав - полиция

На Харьковщине подросток пытался покончить с собой, чтобы привлечь внимание матери, лишенной родительских прав - полиция

21:03 30.12.2019
В Черновицкой области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, пострадал 10-летний ребенок

В Черновицкой области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, пострадал 10-летний ребенок

17:54 28.12.2019
В Запорожье неизвестный проник в больницу и убил пациента - полиция

В Запорожье неизвестный проник в больницу и убил пациента - полиция

17:15 28.12.2019
В Донецкой области 6-летняя девочка умерла после посещения стоматолога

В Донецкой области 6-летняя девочка умерла после посещения стоматолога

03:57 27.12.2019
Переяславский райсуд направил в КАСУ дело об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком

Переяславский райсуд направил в КАСУ дело об убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком

17:23 26.12.2019
Младенец умер от коклюша в Ривненской области

Младенец умер от коклюша в Ривненской области

03:07 30.11.2019
Виновные в ненадлежащем состоянии Харьковской детской инфекционной больницы должны быть привлечены к ответственности

Виновные в ненадлежащем состоянии Харьковской детской инфекционной больницы должны быть привлечены к ответственности

22:09 08.11.2019
Катрин Денёв поправляется после перенесенного ишемического инсульта – СМИ

Катрин Денёв поправляется после перенесенного ишемического инсульта – СМИ

11:15 08.11.2019
В Харьковской области спасатели освободили ребенка, застрявшего в стиральной машине

В Харьковской области спасатели освободили ребенка, застрявшего в стиральной машине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пять человек умерли в Украине от осложнений гриппа с октября 2019 года

Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты лиц с инвалидностью вследствие войны

Трансплантацию сердца провели в Украине - впервые за 15 лет

Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

Германская STADA покупает фармбизнес рецептурных и безрецептурных препаратов Biopharma

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина должна допустить частные клиники к лечению пациентов за счет госбюджета – мнение

Средний чек иностранного пациента в украинских клиниках в 2019г возрос до $2800

НСЗУ: 7,43 тыс. аптек отпускают лекарства по программе реимбурсации

Пять человек умерли в Украине от осложнений гриппа с октября 2019 года

Зафиксирована смерть от столбняка в Полтавской области

Минздрав создал рабгруппу по вопросам профилактики и лечения орфанных заболеваний

Минздрав создал рабгруппу по вопросам профилактики и лечения онкозаболеваний

Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты лиц с инвалидностью вследствие войны

Минздрав распределил в регионы очередную партию лекарства против рака молочной железы

ЦОЗ подтвердил смерть беременной женщины в результате осложнений гриппа, ребенок выжил

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА