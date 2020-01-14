Средний чек иностранного пациента в украинских клиниках в 2019г возрос до $2800

Средний чек иностранного пациента в украинских клиниках в 2019 году возрос с $2000-2500 до почти $2800, сообщил вице-президент Украинской ассоциации медицинского туризма (УАМТ) Игорь Торский.

"Согласно нашим ежегодным исследованиям, наблюдается рост этого показателя. В 2019 году средний чек одного иностранного медтуриста составил около $2800. Возможно, что в 2020 году эта цифра будет еще выше", - сказал он на пресс-конференции посвященной проведению Всемирного форума медицинского туризма Global Healthcare Travel Forum 2020, который состоится в Киеве и Львовской области 22-25 апреля 2020 года.

При этом Торский отметил, что увеличению среднего чека иностранных пациентов способствовало, в частности, развитие высокотехнологических медицинских технологий и инновационных методов лечения.

Вместе с тем, по его словам, на увеличение среднего чека также повлияла ценовая политика клиник."Это повышение цен. Мы не всегда согласны и дискутируем с клиниками о целесообразности такого повышения. Я хочу дать совет представителям клиник быть острожными с ценовой политикой, поскольку мы находимся в высококонкурентном мире медтуризма", - сказал он.

При этом Торский сообщил, что средний чек иностранных пациентов в украинских клиниках отличается по регионам. "В Киеве средний чек составляет около $3240, во Львове эта сумма ниже, потому что структура предоставления услуг отличается от региона к региону", - сказал он.

По его словам, в клиниках страны наиболее развиты репродуктивная медицина и клеточные технологии. "Эти отрасли высокотехнологичные, они требуют достаточно точного лабораторного оборудования и высококвалифицированных специалистов. Украина в этих двух сферах - один из мировых лидеров", - сказал он.

Вместе с тем, сказал Торский, по другим направлениям медтуризма, в частности, в стоматологи, реабилитации, онкологии, поток медтуристов, основан на "очень взвешенной ценовой политике клиник", а также на отсутствии так называемого "списка ожидания" для попадания на консультацию к узким специалистам. "Чтобы попасть на прием к узкому специалисту застрахованному лицу у себя на родине, нужно ждать достаточно долго. Это одна из причин того, почему пациенты выбирают Украину", - считает вице-президент УАМТ.

В свою очередь, президент УАМТ и президент Global Healthcare Travel Council Виолетта Янышевская добавила, что иностранные пациенты могут получить в украинских клиниках высокотехнологическое лечение с использованием технологий киберножа, гамманожа, робота да Винчи.

"В Украине уже есть дорогостоящие процедуры, за которыми ранее пациенты должны быть выезжать за рубеж. Теперь эти технологии и это высокотехнологическое оборудование присутствует есть и клиники могут предоставлять такие услуги, в том числе, иностранным пациентам", - сказала она.

Вместе с тем Янышевская выразила мнение, что для развития медтуризма Украина должна урегулировать ряд проблем, в частности, связанных с визовыми вопросами для иностранных пациентов, а также ввести в законодательное поле понятие "медицинский туризм". "Действуют рабочие группы, чтобы уже парламент этого созыва мог разработать и принять закон о медтуризме", - сказал она.

Согласно оценкам GHTC, мировой рынок сегментов туризма, связанных с заботой о здоровье оценивается в $439 млрд. По оценкам международных экспертов, в ближайшие 10 лет ожидается его постоянный рост на 10-20%. Ежегодно 3-4% населения планеты будет ездить за границу на лечение и оздоровление.

Как сообщалось со ссылкой на УАМТ, в 2018 году средний чек иностранного пациента, который проходит лечение в украинских клиниках, составлял $2-2,5 тыс. без учета расходов на транспорт и проживание. Иностранных пациентов принимали около 120 клиник в разных регионах страны.

В том же году в украинские клиники приехали лечиться около 65 тыс. иностранцев, из страны на лечение выехало около 160 тыс. чел. Лидерами выездного медтуризма из Украины являются Германия и Израиль и Турция.

По данным УАМТ, в настоящее время в сегменте въездного медицинского туризма в Украине представлены преимущественно частные клиники.