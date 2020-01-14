Медицина

13:52 14.01.2020

НСЗУ: 7,43 тыс. аптек отпускают лекарства по программе реимбурсации

1 мин читать
НСЗУ: 7,43 тыс. аптек отпускают лекарства по программе реимбурсации

 Лекарственные средства по государственной программе реимбурсации (возмещения) стоимости "Доступные лекарства" отпускают в 7,43 тыс. аптек страны, сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Согласно сообщению, НСЗУ за шесть дней перезаключила договора с аптеками на 2020 год с 925 аптечными учреждениями-юридическими лицами. По количеству заключенных оговоров лидируют Киев (618), Днепропетровская (646), Харьковская (595), Львовская (561) и Хмельницкая (427) области.

В НСЗУ отметили, что в 2020 году в программу реимбурсации зашло больше частных аптек, которые не имели договора о реимбурсация в 2019 году - 24 частных заведения.

С 1 апреля 2019 года аптечные учреждения погасили 84,38% е-рецептов (9,39 млн грн). Наибольшее количество е-рецептов выписано в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Донецкой областях и в Киеве.

Теги: #лекарства #реимбурсация #аптеки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:58 13.01.2020
Минздрав распределил в регионы очередную партию лекарства против рака молочной железы

Минздрав распределил в регионы очередную партию лекарства против рака молочной железы

19:04 11.01.2020
СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств

СБУ блокировала масштабное производство фальсифицированных лекарств

17:53 28.12.2019
Гослекслужба запретила препарат для общего наркоза, предположительно вызвавший побочные реакции у пациентов в Каменском

Гослекслужба запретила препарат для общего наркоза, предположительно вызвавший побочные реакции у пациентов в Каменском

16:29 28.12.2019
Обновленная методика расчета потребности в лекарствах препаратов будет учитывать адресные критерии

Обновленная методика расчета потребности в лекарствах препаратов будет учитывать адресные критерии

12:05 23.12.2019
Кабмин урегулировал ряд вопросов реализации программы реимбурсации стоимости лекарств

Кабмин урегулировал ряд вопросов реализации программы реимбурсации стоимости лекарств

18:02 20.12.2019
Законопроект, вводящий "положение Болар", откроет ввоз в Украину лекарственных субстанций, позволит быстрее выводить на рынок генерики – Радуцкий

Законопроект, вводящий "положение Болар", откроет ввоз в Украину лекарственных субстанций, позволит быстрее выводить на рынок генерики – Радуцкий

16:59 19.12.2019
Пациенты обеспокоены возможным прекращением поставок препаратов для АРВ-терапии, обвиняют Минздрав в срыве закупок

Пациенты обеспокоены возможным прекращением поставок препаратов для АРВ-терапии, обвиняют Минздрав в срыве закупок

12:11 19.12.2019
Ссылки инициаторов параллельного импорта лекарств на опыт ЕС некорректны – мнение

Ссылки инициаторов параллельного импорта лекарств на опыт ЕС некорректны – мнение

10:27 19.12.2019
Минздрав обновил рекомендации по расчету потребности в лексредствах при бюджетных закупках

Минздрав обновил рекомендации по расчету потребности в лексредствах при бюджетных закупках

15:18 16.12.2019
Более 1,7 млн пациентов воспользовалось программой "Доступные лекарства"

Более 1,7 млн пациентов воспользовалось программой "Доступные лекарства"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Пять человек умерли в Украине от осложнений гриппа с октября 2019 года

Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты лиц с инвалидностью вследствие войны

Трансплантацию сердца провели в Украине - впервые за 15 лет

Нацполиция уличила группу фармкомпаний в массовом подкупе врачей

Германская STADA покупает фармбизнес рецептурных и безрецептурных препаратов Biopharma

ПОСЛЕДНЕЕ

Пять человек умерли в Украине от осложнений гриппа с октября 2019 года

Зафиксирована смерть от столбняка в Полтавской области

Минздрав создал рабгруппу по вопросам профилактики и лечения орфанных заболеваний

Минздрав создал рабгруппу по вопросам профилактики и лечения онкозаболеваний

Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты лиц с инвалидностью вследствие войны

ЦОЗ подтвердил смерть беременной женщины в результате осложнений гриппа, ребенок выжил

Развитие услуг по медреабилитации будет зависеть от финансирования через НСЗУ – глава ВАФК

Первый замминистра здравоохранения Семиволос возглавил 8 межведомственных мультидисциплинарных рабгрупп

Roshen выделит 50 млн грн на развитие Национального института рака

Случай бешенства зарегистрирован в Николаевской обл.

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА