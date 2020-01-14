НСЗУ: 7,43 тыс. аптек отпускают лекарства по программе реимбурсации

Лекарственные средства по государственной программе реимбурсации (возмещения) стоимости "Доступные лекарства" отпускают в 7,43 тыс. аптек страны, сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

Согласно сообщению, НСЗУ за шесть дней перезаключила договора с аптеками на 2020 год с 925 аптечными учреждениями-юридическими лицами. По количеству заключенных оговоров лидируют Киев (618), Днепропетровская (646), Харьковская (595), Львовская (561) и Хмельницкая (427) области.

В НСЗУ отметили, что в 2020 году в программу реимбурсации зашло больше частных аптек, которые не имели договора о реимбурсация в 2019 году - 24 частных заведения.

С 1 апреля 2019 года аптечные учреждения погасили 84,38% е-рецептов (9,39 млн грн). Наибольшее количество е-рецептов выписано в Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Донецкой областях и в Киеве.