Зафиксирована смерть от столбняка в Полтавской области

Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщил о смерти от столбняка женщины 52 лет в Полтавской области.

Согласно сообщению на странице ЦОЗ в Facebook, женщина обратилась за медицинской помощью 1 января, на восьмой день после получения травмы. Среди симптомов были спазм лицевых мышц, ригидность мышц шеи, затруднение дыхания. В тот же день ее госпитализировали. Данных о прививках у женщины не было. Хирургические обработки раны проведены в полном объеме.

Всего за 11 месяцев 2019 года в Украине зарегистрировано 15 случаев столбняка, из которых один летальный.

В Украине в январе-ноябре прошлого года плановые прививки против дифтерии, коклюша и столбняка получили 74% детей.

ЦОЗ напоминает, что вакцинацию АКДС (против коклюша, дифтерии и столбняка) получают дети в возрасте 2, 4, 6 месяцев, а в возрасте 18 месяцев проводится ревакцинация. Впоследствии ревакцинацию проводят в возрасте шести лет анатоксином дифтерийно-столбнячным (АДС), следующую - в 16 лет, анатоксином дифтерийно-столбнячным с уменьшенным содержанием антигенов (АДС-М). Взрослые должны ревакцинироваться АДС-М (вакцинироваться повторно) каждые 10 лет, начиная с 26 лет.