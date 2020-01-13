Медицина

15:04 13.01.2020

Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты лиц с инвалидностью вследствие войны

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Зеленский подписал закон об усилении соцзащиты лиц с инвалидностью вследствие войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменения в ст. 13 закона "О статусе ветеранов войны, категорий лиц с инвалидностью вследствие войны" №431-IX, принятый Верховной Радой 20 декабря 2019 года.

"Документ повышает уровень социальной защиты всех категорий участников антитеррористической операции (АТО) и лиц, принимавших участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, в частности из числа волонтеров и добровольцев, и участников боевых действий на территории других государств, которые признаны лицами с инвалидностью в результате войны", - сообщается на сайте главы государства в понедельник.

В частности, законом предоставляется им право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения Министерства обороны, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Госслужбы спецсвязи и защиты информации, МВД, других центральных органов исполнительной власти, которые, согласно закону, осуществляют руководство воинскими формированиями.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2021 года.

Теги: #зеленский #закон #инвалиды #соцзащита #ветераны
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