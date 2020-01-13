Медицина

14:58 13.01.2020

Минздрав распределил в регионы очередную партию лекарства против рака молочной железы

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Минздрав распределил в регионы очередную партию лекарства против рака молочной железы

Министерство здравоохранения Украины распределило между регионами 37,197 тыс. флаконов препарата "Онтрузант" (Трастузумаб)" производства компании "Биоген" (Дания) (заявитель - "Самсунг Биоэпис", Нидерланды), закупленных за средства госбюджета 2018 года.

Как сообщается на сайте ведомства, соответствующий приказ о распределении лекарств подписан 10 января. Цена за упаковку препарата составила 3786,74 грн.

Согласно приказу, в частности, 8,248 тыс. упаковок распределены в Киев, 6,486 тыс. – во Львовскую, 3,633 тыс. – в Днепропетровскую области. Кроме того, еще 490 упаковок распределены в Национальный институт рака (НИР).

Общая стоимость закупленного препарата 140,855 млн грн.

Как сообщалось, до начала госзакупок лекарственных средств через международные организации лекарства с действующим веществом трастузумаб закупались по цене $490 за флакон.

Теги: #лекарства #минздрав #рак
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